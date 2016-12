Sebastian Bodu, despre impozitele neplătite de Bercea Mondial

Fostul europarlamentar se simte vizat în scandalul Bercea Mondial. La întrebarea "De ce nu a plătit Bercea impozite?", Sebastian Bodu răspunde. "Văd că zic unii că de ce Bercea Mondial nu a plătit impozite, subsemnatul fiind vizat, ca fost președinte ANAF. Reamintesc tuturor că ANAF colectează impozite pe activitățile legale, declarate, nu pe cele rezultate din infracțiuni precum furt si vânzare de fier vechi, cămătărie sau șantaj. Asta e treaba justiției. Așa că întrebați la alții, care s-au ocupat de domeniu. Pe vremea când eu conduceam ANAF-ul s-a înregistrat cea mai bună colectare din istoria fiscului și cea mai redusă rată a evaziunii fiscale. Iar inspectorii ANAF s-au dus și peste fotbaliști, peste maneliști, peste posturi TV si peste alții care nu plăteau un leu până atunci. Așadar, chiar dacă am ieșit din politică, răspund în continuare pentru ce am făcut. Dar nu răspund pentru ce au făcut sau nu au făcut alții, întrucât nu am fost nici președinte de partid, nici prim-ministru, nici președintele statului" a spus Sebastian Bodu.