Sebastian Stan, în nouă filme inspirate din universul Marvel

Actorul american cu origini constănţene Sebastian Stan, devenit celebru datorită unor roluri avute în serialul de succes „Gossip Girl”, în drama „Kings“ sau în filmul „Lebăda neagră”, a semnat un contract avantajos cu Marvel Studios. Artistul născut la Constanţa şi care a părăsit România la vârsta de opt ani, alături de mama sa, de profesie pianistă, pentru a se muta la Viena şi, ulterior, la New York, va juca în nouă filme inspirate din universul benzilor desenate lansate de compania Marvel Studios.

Sebastian Stan a fost prezent şi la premiera filmului „Captain America: Războinicul iernii / Captain America: The Winter Soldier“, joi seară, la El Capitan Theatre din Hollywood, Los Angeles. Actorul în vârstă de 30 de ani, care interpretează personajul principal în acest film, a fost însoţit la eveniment de colegii săi de distribuţie - Cobie Smulders, Anthony Mackie, Hayley Atwell şi Samuel L. Jackson.

Sebastian Stan a jucat şi în primul film din franciza „Captain America“, lansat în 2011, şi a dezvăluit că a semnat un contract pentru un total de nouă filme inspirate din universul Marvel.

Filmul „Captain America: Războinicul iernii“, din distribuţia căruia mai fac parte Scarlett Johansson şi Chris Evans, va avea premiera în România pe 4 aprilie.

A PĂRĂSIT ROMÂNIA LA OPT ANI, ALĂTURI DE MAMA SA Născut la Constanţa, pe 13 august 1983, Sebastian Stan s-a mutat împreună cu mama sa la Viena, la vârsta de opt ani, patru ani mai târziu ajungând în America, la New York. În timpul şcolii, a jucat în piese de teatru precum „Harvey“, „Cyrano de Bergerac“, „Little Shop of Horrors“, „Over Here“ şi „West Side Story“. A studiat la Facultatea de Arte Mason Gross din cadrul Universităţii Rutgers, dar şi la Shakespeare's Globe Theatre din Londra.

A devenit celebru datorită rolurilor Jack Benjamin din drama „Kings“ şi Carter Baizen din „Gossip Girl“. A mai avut apariţii în filme precum „Uşi roşii / Red Doors“, „Arhitectul/ The Architect", „Conjuraţia tăcerii / The Covenant“, „Educaţia lui Charlie Banks / The Education of Charlie Banks“, „Rachel se mărită / Rachel Getting Married“, „Teleportaţi în adolescenţă / Hot Tub Time Machine“, „Lebăda neagră / Black Swan“ şi „Căpitanul America: Primul Răzbunător“.

Recent, actorul de origine română s-a remarcat în miniseria TV „Political Animals“, în care a jucat alături de Ellen Burstyn şi Sigourney Weaver.