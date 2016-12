Seceta a omorât creşterea economică

ÎN PICAJ Previziunile sumbre ale analiştilor s-au adeverit - PIB-ul a scăzut cu 0,6%, în trimestrul III, faţă de perioada similară din 2011, şi cu 0,5% faţă de trimestrul precedent, din cauza secetei din vară. Creşterea economică după nouă luni s-a limitat astfel la 0,2%, indicând un risc de stagnare sau chiar de recesiune pentru 2012. Autorităţile au avansat, în ianuarie, o estimare de creştere de 2,5%, pe care au revizuit-o ulterior de mai multe ori, la 1,7, 1,5, respectiv 1,2%. Prognozele instituţiilor financiare internaţionale sunt ceva mai pesimiste (0,9% de la FMI, 0,8% de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare), dar încă departe de realitate. Totuşi, analiştii cred că există şanse ca economia să termine anul pe plus, mai ales că deficitul bugetar a fost de 1,2%, în octombrie, mult sub ţinta de 2,2% convenită cu FMI. Astfel, statul ar mai avea de cheltuit încă 1% din PIB, în următoarele 45 de zile. Economistul-şef al Raiffeisen Bank, Ionuţ Dumitru, se aşteaptă la o creştere de 0,2 - 0,3%, în 2012, dar se arată încă precaut, deoarece Institutul Naţional de Statistică (INS) a publicat ieri datele-semnal, fără a detalia evoluţia fiecărui sector economic în parte. El subliniază şi câteva riscuri majore la adresa creşterii - exporturile au scăzut cu 10% (nu-i de mirare; ieri, Eurostat a anunţat că zona euro a reintrat în recesiune), iar sondajele de încredere în economie au rezultate tot mai pesimiste.

PLUS DE SĂRBĂTORI Consilierul guvernatorului BNR Adrian Vasilescu spune că România are şanse mari să încheie 2012 cu un PIB pozitiv, dar nu mai mare de 1%. În ceea ce priveşte trimestrul IV, Vasilescu nu se aşteaptă să vadă minusuri, întrucât şocul secetei a trecut. „Dacă ne uităm la tabloul întregii Uniuni Europene, vedem că nu stăm atât de rău. PIB-ul efectiv este sub cel potenţial şi asta pentru că seceta din vară ne-a lovit cumplit. În trimestrul IV avem multe lucruri care pot împinge PIB-ul înainte. Sunt două sărbători mai, Crăciunul şi Revelionul; cifrele venite de la românii care muncesc în străinătate arată o creştere uşoară; consumul este pe un trend pozitiv (moderat, ce-i drept), iar exportul are un pic de avât”, explică Adrian Vasilescu. Pe de altă parte, consultantul financiar Ionel Blănculescu spune că, deşi scăderea din trimestrul III era previzibilă, ca urmare a problemelor din agricultură şi construcţii, este foarte grav că sectorul industrial nu a ajutat: „Hectarele de teren agricol au devenit parcuri de eoliene şi panouri fotovoltaice, având în vedere numai şi numai certificatele verzi şi nicidecum necesităţile României pentru energia verde. În 2013 şi 2014, din cauza relocării activităţii industriale din România spre alte state europene, unde nu funcţionează programul nefast de certificate, contribuţia industriei la PIB va fi negativă”.

PRO-ÎNCETINIRE O comparaţie între 2011 şi 2012, fără a ţine cont de faptul că anul agricol trecut a fost foarte bun, este înşelătoare, spune fostul ministru de Finanţe Daniel Dăianu: „În 2012, pe lângă un an agricol nenorocit, a mai fost şi un efort foarte mare de consolidare fiscală. Când vii cu deficitul de la peste 5% la sub 3%, în condiţiile în care exporturile lâncezesc din varii motive (lipsă de cerere în pieţele externe), iar absorbţia fondurilor europene este atât de scăzută, consolidarea fiscală nu ajută economia. Nu am avut cu ce să compensăm”. În concluzie, chiar dacă sărbătorile de iarnă revigorează consumul şi, implicit, PIB-ul, în cel mai bun caz putem vorbi despre un an de stagnare economică. „Scăderea cu 0,6% faţă de anul trecut este o surpriză neplăcută”, spune economistul-şef al Volksbank, Melania Hăncilă. „Ne aşteptam totuşi la o creştere modică. Probabil că şi sectorul industrial a trecut pe minus. Cea mai mare scădere a venit din partea agriculturii şi construcţiilor. Consider că singurul sector care a crescut a fost comerţul cu amănuntul, datorită majorărilor salariale din sectorul public. Nu mai este posibil ca economia să avanseze cu 1%, cum prognozează Guvernul, FMI şi Comisia Europeană. Vom vedea, cel mai probabil, un avans cu 0,2%, adică practic stagnare”, conchide Hăncilă. Şi grupul austriac şi-a revizuit în scădere prognoza pentru România, de la 0,7% la 0%, şi apreciază că recesiunea în care a intrat zona euro va afecta economia noastră şi în 2013.