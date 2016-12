Seceta a pârjolit culturile agricole din Constanța

11:46:04 / 13 Iunie 2015

ma bag in seama

nimeni nu mai investeste in irigatii;toti asteapta ajutorul divin. Cu nici un ban bagat in pamant,asteapta profit maxim.Sa se uneasca toti ,sa faca un plan de investiti cu fonduri europene si sa nu astepte profit in secunda urmatoare! Desi nu ma pricep la agricultura,zic si eu! Statul oricum nu va baga in seama.!