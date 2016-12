Seceta a redus producţia de grîu a României

Din cauza secetei prelungite din acest an, recolta de păioase a României a scăzut drastic. Potrivit Ministerului Agriculturii, recolta de orz din acest an a fost de 570.000 de tone, nivel similar cu cel de anul trecut, însă producţia de grîu s-a redus semnificativ faţă de 2008, la 3,1 milioane tone pe 60% din suprafaţa cultivată. \"Grîul a fost cel mai afectat de seceta prelungită, iar recolta de orz a rămas aproape de nivelul de anul trecut\", susţin oficialii Ministerului Agriculturii. Estimările prezentate luna trecută de Federaţia Naţională a Producătorilor Agricoli din România indică o scădere cu peste 40% a producţiei de grîu în acest an, de la 7,75, la doar 4 milioane de tone. Preşedintele Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România, Adrian Rădulescu, a afirmat că producţia de grîu va scădea în acest an la 4,5 milioane tone. Cum recoltarea orzului s-a încheiat, producţia s-a menţinut la 2,6 tone la hectar, însă la grîu, producţia la hectar a scăzut la circa 2,3 tone, faţă de 3,5 tone în 2008. În ceea ce priveşte porumbul, recolta din acest an ar putea fi cu 20% mai redusă decît cea din 2008, coborînd la 6-7 milioane de tone, de la 7,9 milioane de tone în 2008. România este al patrulea producător de porumb din UE, deşi suprafaţa cultivată, de 2,3 milioane de hectare în acest an, este mai mare decît a altor state membre, precum Franţa şi Italia.