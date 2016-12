Seceta nu va scumpi alimentele

După un an în care agricultura românească a ajuns la cele mai mari recolte din ultima jumătate de secol, seceta pune din nou stăpînire pe întreaga ţară. Chiar dacă în anii trecuţi, lipsa precipitaţiilor s-a resimţit imediat în evoluţia preţurilor produselor de panificaţie, mai ales că procesatorii au fost obligaţi să importe grîu la preţuri extrem de mari, autorităţile dau asigurări că românii nu vor scoate mai mulţi bani din buzunare pentru alimente. Ministrul Agriculturii, Ilie Sîrbu, susţine că în acest an nu va avea loc o scumpire a produselor alimentare, întrucît seceta nu va afecta producţia autohtonă. Ilie Sîrbu a declarat că, potrivit datelor centralizate de Ministerul Agriculturii, pînă în prezent, 1.054.000 hectare de teren cu cereale au fost afectate de secetă şi îngheţ. Ministrul a explicat că, deşi a reuşit în patru luni să aducă sistemul de irigaţii la o suprafaţă de 500.000 de hectare funcţionabile, de la 200.000 cîte erau în decembrie 2008, acestea nu vor fi suficiente pentru a rezolva problemele cauzate de seceta din ţară. „Trebuie să intervenim şi cu alte măsuri, cum ar fi împăduririle. Sistemul de irigare este depăşit, din punct de vedere al tehnologiei, utilizează pompe cu consum mare de energie. Avem pierderi mari de apă pe canale, plus că lipsesc multe magistrale şi dale care au fost furate”, a mai spus Sîrbu. Acesta a adăugat că soluţii de termen lung pentru a preîntîmpina efectele secetei ar fi introducerea unui sistem gravitaţional de irigaţii prin care apa să fie adusă din amonte în lacurile de acumulare şi finalizarea canalului Siret-Bărăgan. De asemenea, el a adăugat că şi fermierii ar putea avea rol important în reducerea efectelor secetei prin începerea forării puţurilor. Spre deosebire de anii trecuţi, cînd Dobrogea a fost puternic afectată de secetă atît la culturile prăşitoare, cît şi la cele de păioase, 2009 se anunţă, cel puţin în acest moment, unul destul de bun. Potrivit purtătorului de cuvînt al Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (DADR) Constanţa, Stere Economu, încă de anul trecut au fost efectuate demersuri pentru încheiearea unor contracte de irigaţii pentru aproximativ 20.000 de hectare la nivelul judeţului. \"Nu putem spune că lucrurile stau, deocamdată, rău la nivelul judeţului Constanţa. Se vorbeşte în fiecare zi de această secetă, dar în Dobrogea a plouat atît toamna trecută, dar şi în această primăvară. Trebuie spus faptul că toată recolta record pe care a înregistrat-o România a fost la grîu, aşa că este de aşteptat ca la nivelul culturilor prăşitoare să avem şi acum probleme\", a declarat Economu.