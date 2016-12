Sechestraţi în sicrie şi torturaţi ore în şir

Adrian Ştefanian, cel care l-a ameninţat cu moartea pe judecătorul Ciprian Coadă, are un trecut violent. O victimă de-a sa, Marius Ionel Andrei, care a fost torturată în urmă cu trei ani, s-a hotărât să rupă tăcerea, după ce a văzut că agresorul său a ajuns după gratii. Deşi incidentul a avut loc în vara anului 2010, iar Andrei a depus plângere, el a fost audiat de procuror pentru prima dată la începutul acestui an, pentru că dosarul a „zăcut” trei ani la Secţia 2 a Poliţei Constanţa. Tânărul povesteşte că îl ştia pe Ştefanian pentru că fusese angajatul lui. Într-o zi, Andrei a fost chemat de Ştafanian să îi repare ceva în apartament. „Ştia că sunt priceput şi m-a chemat pentru că i s-a ars instalaţia electrică. El de fapt încercase să îl curenteze pe un tip într-un lighean cu apă în care a introdus doi conductori. Altă dată am asistat la imagini de coşmar. Victima a fost un băiat care împrumutase de la el 2.000 de euro şi trebuia să-i înapoieze 30.000 de euro. Ştefanian l-a chemat pe datornic la el acasă şi l-a bătut crunt. Eu eram în bucătărie şi nu puteam pleca pentru că încuiase uşa de la intrare şi pusese cheia într-un seif din dormitor. Apoi l-am auzit vorbind la telefon cu cineva căruia îi cerea să îi facă rost de un sicriu. În maximum 20 de minute i-a fost adus sicriul şi l-au obligat pe sărman să intre înăuntru. A pus capacul la coşciug şi a bătut două cuie ca victima să nu poată ieşi. A scos cu un cuţit crucea care se află pe capac şi, prin spaţiul creat, turna băutură înăuntru, arunca mucuri de ţigară, scuipa, strecura în sicriu şerveţele aprinse. L-a ţinut aşa mai bine de trei ore, până l-a pus să jure că îi aduce banii”, a povestit Marius Ionel Andrei.

OPT ORE DE TORTURĂ Ştefanian l-a ameninţat pe Andrei să nu spună nimic din ceea ce a văzut că dacă suflă un cuvânt îi va lua copilul. Mai mult, Ştefanian i-a spus că în cazul în care este căutat de poliţie să îl sune pe tatăl lui (poliţistul Emanuel Ştefanian) şi acesta “va rezolva problema”. A doua zi însă Andrei a fost chemat din nou de Ştefanian sub pretextul că nu are curent. „În casă mai erau trei băieţi. Se drogau, fumau iarbă, ceea ce făceau în permanenţă. La un moment dat, am vrut să plec dar nu m-a lăsat. Mi-a înfipt un cuţit în coaste şi a început să îmi ţâşnească sânge. De durere, m-am aşezat pe canapea. I-am murdărit-o şi a decis că îi datorez bani. Apoi mi-a înfipt cuţitul în picior şi a curs sânge pe covor şi tot aşa ajunsesem în câteva minute să îi datorez 3.000 de lei. Apoi mi-a spart o sticlă de JB în cap şi am căzut. El a luat o bară de la o ganteră şi m-a lovit peste tot cu ea. M-a torturat de la opt seara până la 04.00 dimineaţa când m-a lăsat să plec. Ulterior a continuat să mă ameninţe cu telefoane şi mesaje”, a povestit Andrei. Tânărul spune că în casa lui Ştefanian, dar şi la clubul pe care acesta îl avea se strângeau toţii fiii de „smecheri” din Constanţa. „În permanenţă se drogau, când aveau bani trăgeau cocaină, când nu, etnobotanice. Când era băut şi drogat era extrem de violent. Pe unul din anturajul său l-a aruncat de la etajul trei şi şi-a rupt piciorul. L-a pus să se suie pe pervaz, apoi a luat o sabie artizanală şi a început să îl înţepe. Băiatul s-a refugiat pe aparatul de aer condiţionat, care s-a desprins şi a căzut. Altă dată, în club, l-a bătut pe un alt băiat atât de tare încât acesta a stat şase zile în comă”, a mai spus Andrei.