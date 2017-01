Sechestru pe averea primarului Bacăului, arestat pentru corupţie

SECHESTRU Averea primarului municipiului Bacău, Romeo Stavarache, arestat preventiv pentru presupuse fapte de corupţie, a fost pusă sub sechestru asigurătoriu de către procurorii DNA, măsură contestată de edil la Curtea de Apel Bacău, dar reconfirmată de judecători, printr-o hotărâre definitivă. Prin măsura asigurătorie, procurorii urmăresc recuperarea sumei de 2,39 milioane de lei pe care se presupune că edilul băcăuan ar fi primit-o drept mită, în cazul în care instanţa îl va găsi vinovat pe acesta de faptele de corupţie de care este acuzat.

AVERE Potrivit declaraţiei de avere publicate pe site-ul Primăriei Bacău, Romeo Stavarache deţine o vilă de 252,42 metri pătraţi în municipiul Bacău, la o valoare de impozitare de 273.887 lei, construită încă din 1999 împreună cu soţia. De asemenea, edilul băcăuan mai are în proprietate trei terenuri intravilan, tot în oraşul de reşedinţă, pe aceeaşi stradă unde are şi casa de locuit, în suprafaţă totală de 944,8 metri pătraţi. Valoarea acestora de cumpărare este de 182.628 de lei, după cum reiese din declaraţia de avere.

DOSAR Romeo Stavarache, acuzat de luare de mită, a fost arestat preventiv pe 1 iulie de Curtea de Apel Bacău, pentru 30 de zile, după ce procurorii DNA solicitaseră acest lucru întrucât edilul a luat legătura cu ceilalţi inculpaţi din dosar, în condiţiile în care era cercetat sub control judiciar. Măsura a fost contestată de edilul băcăuan la ICCJ, însă instanţa a respins cererea, printr-o hotărâre definitivă. Stavarache a fost reţinut, pe 26 iunie, de DNA şi, în aceaşi zi, Curtea de Apel Bacău a decis să fie cercetat sub control judiciar. De asemenea, instanţa a dispus ca Liviu Cenuşă şi Liviu Goian să fie cercetaţi tot sub control judiciar. Potrivit DNA, primarul Bacăului a fost reţinut pentru cinci infracţiuni de luare de mită, Liviu Goian a fost reţinut pentru trei infracţiuni de complicitate la luare de mită, iar Liviu Vasile Cenuşă pentru două infracţiuni de complicitate la luare de mită. Conform sursei citate, în perioada 2008 - 2011, Stavarache, direct sau prin intermediul celorlalţi doi inculpaţi, a cerut şi primit de la patru oameni de afaceri mai multe sume de bani. Astfel, la începutul anului 2008 a pretins de la administratorul unor societăţi comerciale să îi fie remis un procent de 50% din valoarea decontată de Primăria Bacău, aferentă fiecărui stâlp de iluminat public la care firma administrată de acesta efectua lucrări în baza contractului încheiat cu această instituţie, valoare care era de 38 de euro/stâlp. În baza acestei solicitări, în perioada martie 2008 - octombrie 2011 Stavarache a primit, prin intermediul mai multor societăţi comerciale şi asociaţii sportive, suma totală de 810.670 de lei.

În luna ianuarie 2009, primarul Stavarache a cerut unui alt om de afaceri suma de 150.000 de lei, pentru ca societăţii comerciale administrate de acesta să îi fie atribuit un contract privind executarea de lucrări tehnico-edilitare. Banii au fost primiţi în două tranşe, prin intermediul unei asociaţii sportive. În aprilie 2009, Stavarache a pretins de la acelaşi om de afaceri 10% din valoarea unui contract de antrepriză generală, încheiat între această societate şi Agenţia Naţională pentru Locuinţe Bucureşti, având ca obiect construcţia unui bloc cu 45 de locuinţe în Bacău, lucrare în valoare de 2.688.769,90 de euro, inclusiv TVA. În baza acestei solicitări, în perioada aprilie 2008 - septembrie 2011, primarul Bacăului a primit de la omul de afaceri, prin intermediul mai multor societăţi comerciale şi asociaţii sportive, suma totală de 1.259.789,03 de lei.

Procurorii DNA mai spuneau că, în martie 2010, Stavarache i-a solicitat administratorului unei societăţi comerciale să încheie contracte de publicitate cu o anumită firmă, pentru ca Primăria să îşi execute în mod corespunzător obligaţiile care decurgeau din contractul de gestiune al serviciului public de salubrizare a municipiului Bacău încheiat cu această societate. În baza acestei solicitări, au fost încheiate două contracte, în lunile martie 2010 şi aprilie 2011, în baza cărora omul de afaceri a plătit sumele de 40.000 de lei, respectiv 30.000 de lei. De asemenea, în perioada martie - aprilie 2009, împreună cu o altă persoană, primarul i-a solicitat unui om de afaceri suma de 100.000 lei cu titlu de sponsorizare a unei asociaţii sportive, în schimbul eliberării unui certificat de urbanism, bani care au fost primiţi în 24 aprilie 2009.