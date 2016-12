Sechestru pe averile celor care au devalizat statul

Organele abilitate vor recupera pierderile pricinuite de societăţile şi companiile cu capital de stat de la autorii devalizărilor, inclusiv prin sechestre puse pe averile acestora, a declarat ministrul Economiei, Daniel Chiţoiu. „Primele măsuri pe care le iau în perioada următoare constau în schimbarea tuturor conducerilor care au fost numite politic la companiile de stat, mai ales la cele care înregistrează şi pierderi. Am început evaluarea şi am încheiat un parteneriat cu Ministerul Finanţelor Publice; am comunicat un număr de 60 de companii şi de societăţi care vor fi controlate”, a spus Chiţoiu, precizând că banii devalizaţi vor fi recuperaţi, chiar şi prin sechestre pe averile celor care au „contribuit” la acest lucru. (P.N.)