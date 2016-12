Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Constanţa a pus sechestru pe bunurile Arhiepiscopiei Tomisului pentru o datorie de aproape un milion de lei. Arhiepiscopia Tomisului confirmă că are datorii către Administraţia Finanţelor Publice Constanţa, în acest sens fiind depusă, încă din 25 noiembrie 2011, o cerere de eşalonare a plăţilor, conform reglementărilor legale în vigoare, la Administraţia Finanţelor Publice Constanţa. “DGFP Constanţa a pus sechestru pe 13 maşini şi trei imobile aflate în proprietatea Arhiepiscopiei Tomisului. Cererea de eşalonare a plăţilor se analizează, iar dacă Arhiepiscopia Tomisului se va încadra în indicatorii de eşalonare, sechestrul va fi ridicat”, a declarat directorul adjunct al DGFP Constanţa, Emil Mihăilescu. “Dificultăţile financiare ale instituţiei noastre sunt în strânsă legătură cu criza economică generalizată, cu care se confruntă actualmente întreaga lume. Sărăcirea accentuată a populaţiei, din ultimul timp, i-a determinat pe mulţi fii ai Bisericii să ne ceară ajutorul. Nu am putut fi nepăsători faţă de aceşti semeni aflaţi în lipsuri şi suferinţe”, se arată într-un comunicat emis de Biroul de presă şi comunicare al Arhiepiscopiei Tomisului. “Cu riscul acumulării de datorii, au fost ajutaţi, prioritar, numeroşi oameni, lucrarea filantropică fiind parte a slujirii aproapelui de către Sfânta noastră Biserică. Vremurile de criză, ca şi cele de bunăstare, sunt îngăduite de Dumnezeu cu un scop pedagogic: acela de a înţelege că avem nevoie mereu unii de alţii. Atunci când a cerut reeşalonarea datoriilor sale, Arhiepiscopia Tomisului şi-a alcătuit o strategie prin care să poată face aceste plăţi, dar să poată continua, totodată, şi activitatea filantropică”, se menţionează în comunicat. Cu privire la profitul Arhiepiscopiei Tomisului din 2010, despre care se vehiculează că este de aproximativ 29,3 milioane de lei, instituţia precizează că acestea nu sunt venituri, ci doar evaluări. „În ceea ce priveşte cifra ridicată a veniturilor menţionate în bilanţul din anul 2010 al Arhiepiscopiei Tomisului, asupra căreia s-au făcut în mass-media numeroase speculaţii maliţioase, precizăm faptul că instituţia şi-a clarificat, de fapt, în anul precedent, situaţia juridică a mai multor imobile, pe care le-a înregistrat ulterior în contabilitate cu valoare. Ele nu sunt propriu-zis venituri, ci doar evaluări. De aici rezultă acea sumă de câteva milioane de euro care nu are nicio legătură cu vreun profit realizat efectiv”, se mai arată în comunicat.