Sechestru pe bunurile lui Păsat

Deputatul democrat liberal Dan Păsat a revenit, ieri, la DNA, pentru studierea materialului de urmărire penală în dosarul său, după ce procurorii l-au chemat pentru a-şi putea lectura dosarul în care este acuzat de şantaj. La ieşirea din sediul instituţiei, Păsat a declarat că s-a finalizat studierea probelor, că a semnat un proces verbal în acest sens şi că procurorii anticorupţie urmează să trimită dosarul în judecată. Deputatul a adăugat că \"toate bunurile\" i-au fost puse sub sechestru asigurator de către procurori până la concurenţa sumei de \"1-2 miliarde de lei\". Avocatul parlamentarului, Alexandru Chiciu, a declarat că între probele procurorilor se numără şi un raport al Curţii de Conturi referitor la una dintre societăţile care are calitatea de parte vătămată în acest dosar şi despre care raportul arată că are datorii la stat de 13 miliarde de lei. Avocatul s-a arătat surprins de faptul că o societate datoare statului poate avea calitate de parte vătămată în dosarul deputatului PDL. În plus, avocatul a menţionat că, din punct de vedere procedural, dosarul întocmit de procurori pe numele clientului său este în regulă, arătând că nu a semnalat vicii procedurale.