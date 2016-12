Secretarii de primării vor avea un nou statut

Secretarii unităţilor administrativ-teritoriale ar putea fi incluşi pe lista funcţiilor publice de conducere specifice, pentru a exista o protecţie mai mare a angajaţilor din primării faţă de presiunile politice, a spus, ieri, preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (ANFP), Andras Szakal. „Dorim să modificăm Legea nr. 188/1999 pînă la sfîrşitul acestei sesiuni parlamentare şi, în acest sens, vom avea discuţii în cursul săptămînii viitoare cu Asociaţia Primarilor şi cu sindicatele, pentru a stabili ce va cuprinde în plus această lege\", a precizat preşedintele ANFP. \"În acest sens, am avut astăzi (ieri - n.r.) o întîlnire cu reprezentanţii Asociaţiei Secretarilor din administraţia publică locală. Am decis ca examenele pentru ocuparea funcţiilor de secretari în unităţile administrativ-teritoriale - prefecturi, primării şi consiliile locale şi judeţene - să fie organizate de ANFP\", a adăugat el. Szakal susţine că secretarii unităţilor administrativ-teritoriale ar putea fi incluşi pe lista funcţiilor publice de conducere specifice \"pentru a se asigura o protecţie sporită acestor angajaţi\". \"Astfel, secretarii vor ocupa prima poziţie cu putere de decizie în aparatul primarului sau în consiliul local şi nimeni nu va putea da nicio hotărîre fără viza de legalitate a acestora\", a mai spus şeful ANFP. În plus, secretarii au cerut ca examenele pentru ocuparea funcţiilor din cadrul administraţiei locale, precum cea de şef-birou sau director, să fie organizate la nivel local şi nu de ANFP, urmînd ca un reprezentant al Agenţiei să fie doar \"responsabil de procedură\" şi să poată suspenda concursul în cazul în care constată nereguli sau abateri în organizarea concursului.