Secretarul de Stat american, în vizită-surpriză la Kabul

Secretarul de Stat american, John Kerry, a ajuns ieri după-amiază la Kabul pentru o vizită-surpriză în Afganistan, unde va încerca să detensioneze relaţiile dintre ţara sa şi Kabul. Kerry va avea mai multe întrevederi cu preşedintele afgan, Hamid Karzai, după ce acesta din urmă, susţinut de Washington din 2001, a criticat recent prezenţa militară americană în ţara sa. La începutul lui martie, Karzai, care îşi încheie ultimul mandat de preşedinte în primăvara lui 2014, a sugerat că rebelii talibani, duşmanii comuni ai Kabulului şi Washingtonului, ar fi aliaţi ai trupelor americane. Declaraţia a fost foarte criticată de aliaţii occidentali. Şeful forţei NATO în Afganistan, generalul american Joseph Dunford, a avertizat că ar putea provoca o intensificare a atacurilor împotriva trupelor coaliţiei internaţionale conduse de SUA.

TRANSFER TOTAL Armata americană a anunţat ieri că a transferat intergral închisoarea controversată de la Bagram autorităţilor afgane, după luni de tratative. Supranumită ”Guantanamo afgan”, Bagram a fost obiectul unor discuţii aprinse între Kabul şi Washington, SUA temându-se că prizonierii afgani vor fi eliberaţi de îndată ce închisoarea va trece sub control afgan. ”Transferul complet reprezintă o parte importantă a procesului global de tranziţie în domeniul securităţii, în direcţia forţelor afgane”, a declarat generalul american Joseph Dunford, comandant al forţelor americane NATO în Afganistan. ”Ceremonia de predare ilustrează un Afganistan din ce în ce mai încrezător, capabil şi suveran”, a continuat el. Prevăzut iniţial pentru data de 9 martie, transferul complet al închisorii Bagram a fost amânat până în ultimul minut, după declaraţiile lui Hamid Karzai, potrivit căruia ar fi existat nevinovaţi printre deţinuţii aflaţi sub control american şi că aceştia vor fi imediat eliberaţi odată trecuţi sub control afgan.

La începutul lui septembrie, 3.000 de prizonieri, îndeosebi presupuşi talibani sau membri al-Qaida, au trecut sub control afgan. Cu toate acestea, deţinuţii străini şi afganii capturaţi de atunci de forţele de coaliţie, în cursul raidurilor forţelor speciale, au rămas sub controlul soldaţilor americani. Unii dintre ei ar reprezenta, odată eliberaţi, ameninţări reale în eventualitatea în care se vor întoarce pe câmpul de luptă, a declarat generalul Dunford. După 11 ani de prezenţă în Afganistan, coaliţia internaţională coordonată de SUA se retrage treptat din Afganistan şi transferă controlul ţării şi instituţiilor responsabile de securitate forţelor afgane. În pofida celor peste 130.000 de soldaţi străini implicaţi activ, trupele internaţionale, întărite de cei peste 330.000 de soldaţi şi poliţişti afgani, nu au putut niciodată să izoleze rebeliunea talibană. Insurgenţii, chiar dacă nu sunt numeroşi, continuă să provoace pierderi importante forţelor străine şi afgane.