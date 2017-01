Secretarul de stat George Brezoi: Modernizarea staţiunii Mamaia nu împiedică turiştii să se distreze

Şi în acest debut al sezonului estival sunt voci care îşi exprimă îngrijorarea că lucrările aflate în derulare în staţiunea Mamaia vor lăsa un gust amar celor care aleg să îşi petreacă aici mini-vacanţa de 1 Mai. Totul pe fondul lucrărilor ample de modernizare a promenadei din Mamaia dar şi al celorlalte lucrări, fie ele realizate de autorităţile locale sau de privaţi. Reprezentanţii autorităţilor locale de pe litoral au ridicat însă în numeroase rânduri problema particulrităţilor staţiunilor estivale, întrucât perioada verii coincide, în mare măsură, cu perioada în care se pot realiza lucrări de construcţie. Şi cum proiectele care se desfăşoară în staţiune sunt de mare amploare, este imposibil să fie finalizate în doar câteva luni din extrasezon cu vreme schimbătoare (martie - aprilie şi octombrie - noiembrie ). Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism, Răzvan Filipescu, a declarat, azi, la Constanţa, că astfel de lucrări de renovare a staţiunilor turistice se desfăşoară şi în alte staţiuni din Europa: “Aţi fost în Barcelona, aţi văzut catedrala Sagrada Familia? Este în lucru permanent. Aţi fost la Domul din Milano? Eu am fost de trei ori în cinci ani şi nu am reuşit să-l văd pentru că era în curs de modernizare”. Tot în aceeaşi conferinţă de presă, preşedintele Asociaţiei Patronale Mamaia a subliniat că lucrările efectuate pe bani europeni aflate în derulare vor fi întrerupte în perioada mini-vacanţei, dar că vor fi reluate ulterior, în aşa manieră încât să nu deranjeze turiştii. Secretarul de stat în Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism, George Brezoi, a declarat, în urma vizitei efectuate în ultimele două zile în staţiunile de pe litoral că reprezentanţii Ministerului sunt încântaţi de ceea ce au văzut. “Există şi aspecte mai puţin plăcute, lucrări în desfăşurare, dar ne bucurăm pentru că asta înseamnă că dezvoltăm litoralul şi că îl pregătim pentru turişii români şi străini pe care îi aşteptăm la malul mării”. Totodată, secretarul de stat a mai afirmat că Ministerul Turismului sprijină Ordonanţa de Urgenţă prin care autorizaţiile de construcţie să fie eliberate de autorităţile locale şi că va bate la uşile instituţiilor implicate pentru eliberarea autorizaţiilor aferente, menţionând că ministerul s-a implicat în urgentarea procedurilor şi pentru alte acte normative.

Şi primarul Constanţei a declarat că îi va solicita premierului Victor Ponta să emită o ordonanţă de urgenţă pentru a se putea derula fără probleme lucrări de construcţie în perioada 15 mai – 15 sepetembrie. „Reparăm prostia pe care a făcut-o Udrea blocând lucrările în această perioadă. Facem asta din mai multe motive: 1 - nu suntem gata cu lucrările, că nu avem cum să fim, în al doilea rând pierdem fondurile europene pentru că nu putem lucra decât trei sau patru luni pe an şi în al treilea rând sunt inclusiv lucrări private şi avem nevoie de investiţii pentru locuri de muncă. Aşa cum este formulată ordonanţa, va rămâne la aprecierea primarului, atunci când dă autorizaţia de construcţie, dacă lucrarea respectivă împiedică sau nu turismul. Până la urmă primarul apreciază aceste lucruri, nu cineva din minister. Există şi iniţiativa legislativă însă ea durează şi, dacă nu se mai lucrează până în 1 iunie - 15 iunie, trebuie stăm cu şantierul. Nu am discutat cu premierul încă, despre aceste aspect, dar e o chestiune de logică, de bun simţ, pentru că de altfel plângem după fonduri europene – fie să sunt pe fonduri europene, fie că sunt private. Altfel nu avem cum să-i ajungem din urmă pe cei cu care suntem în competiţie: Turcia, Grecia, Bulgaria. Dacă noi construim doar trei luni pe an înseamnă că facem în 10 ani ce-am putea să facem în doi ani”, a spus Mazăre.