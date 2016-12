Secretarul general al NATO consideră nedrept modul în care UE tratează Turcia

Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a criticat, ieri, în presa daneză, modul nedrept în care UE se comportă faţă de Turcia şi mai ales lipsa de voinţă afişată de Bruxelles în ceea ce priveşte acordarea unei influenţe mai mari acestei ţări. ”Este esenţial să menţinem Turcia într-un parteneriat strâns, nu numai cu NATO, unde această ţară este un aliat foarte preţios, ci şi cu UE”, a declarat Rasmussen. Fără să vrea să se amestece, susţine el, în negocierile de aderare dintre Ankara şi Bruxelles, fostul premier danez cere UE să adopte o serie de dispoziţii pragmatice pentru a ameliora relaţiile cu Turcia, în afara negocierilor privind intrarea acestei ţări în familia europeană. Rasmussen cere UE să găsească un aranjament cu Turcia, care vrea să facă parte din Agenţia Europeană de Apărare (EDA), un organism de cercetare şi dezvoltare militară şi să le ofere turcilor mai multă influenţă în ceea ce priveşte operaţiunile militare desfăşurate sub drapel european la care participă aceştia. ”Cred de fapt că este nedrept ca Turcia să fie înlăturată din această cooperare în cadrul EDA”, subliniază el, afirmând că Norvegia, o altă ţară NATO care nu este însă membru UE, este asociată. ”De ce Turcia nu are dreptul?”, se întreabă el, adăugând că nu vede nicio explicaţie pentru acest lucru. El aminteşte că Turcia deţine al doilea contingent ca mărime din Bosnia, în cadrul operaţiunii conduse de UE dar fără să fie totuşi implicată în deciziile privind această misiune. ”Nu este rezonabil”, afirmă el, apreciind că ”UE ar trebui să trimită un semnal clar că Turcia are locul său în cercul occidental”.