Secretele lui Cary Grant ies la iveală

Dyan Cannon, fosta soţie a legendei de la Hollywood Cary Grant, se pare că a descoperit cum să fenteze trecerea timpului. Are o siluetă pentru care ar invidia-o şi o puştoaică de 18 ani. Câte doamne de vârsta a treia ar avea curajul să se îmbrace în catsuit... la 74 de ani! Pentru că atâţia ani are Dyan Cannon! În ciuda vârstei, fosta soţie a lui Cary Grant afişează o atitudine extrem de sexy, iar ţinutele ei provocatoare nu pot fi purtate de oricine. Simpatica actriţă şi scenaristă are un look fresh şi se îmbracă foarte cool. ”Eu nu ţin cont de vârstă, iar vârsta nu este un criteriu pentru modul meu de viaţă. Nu mi-e frică de vârstă! Singurul lucru de care mă tem este să nu îmi pierd vitalitatea, energia şi dragostea de viaţă. Nu cred în numere”, a declarat Dyan Cannon. ”Lumea mă întreabă des cum mă menţin în formă, poate am vreun ingredient-minune, pentru că la 74 de ani arăt ca o majoretă. Mai mult decât orice, ar trebui să ştie că mă rog lui Dumnezeu...Nu că m-ar deranja când lumea crede că sunt sora fiicei mele”, a mai spus aceasta.

De altfel, secretele şi misterele care au înconjurat Hollywood-ul ies, rând pe rând, la iveală. Cary Grant s-a aflat, la rândul său, în prim plan, după ce fiica sa, actriţa Jennifer Grant, a făcut câteva dezvăluiri picante în noile memorii, intitulate ”Good Stuff: A Reminiscence of My Father, Cary Grant”. Starul, nominalizat de două ori la premiile Oscar şi considerat un adevărat sex-simbol, timp de trei decenii, până în anii ’60, a ridicat, în repetate rânduri, semne de întrebare cu privire la sexualitatea lui. Deşi căsătorit de cinci ori, despre legendarul actor se credea că îi plăceau şi bărbaţii. Iar Jennifer Grant, în vârstă de 45 de ani, dă naştere la şi mai multe semne de întrebare, după ce a recunoscut că tatăl ei nu se supăra să i se spună homosexual. ”Nu poţi să îi blamezi pe bărbaţi că îl doreau şi nu ar fi o surpriză dacă tata chiar flirta cu ei. Când i se punea întrebarea, vorbea în general mai mult despre persoana care i-a adresat-o. Într-un fel, tata se bucura că i se spunea gay. Spunea că femeile doreau să îi demonstreze că se înşeală”, a declarat moştenitoarea vedetei.

Cary Grant, pe numele său real Archibald Alexander Leach, a încercat totuşi să îşi ţină ascunsă viaţa privată. Dar chiar şi aşa, în anii \'30 au apărut primele zvonuri despre prietenia mult prea apropiată cu actorul Randolph Scott, pe care l-a cunoscut la filmările la ”Hot Saturday” din 1932. La scurt timp, cei doi s-au mutat împreună într-o casă pe plajă, în Malibu, care a devenit cunoscută ca şi Conacul Burlacilor. În cartea sa, ”Cary Grant: Grant\'s Secret Sixth Marriage”, publicată în 2004, şi jurnalistul Marc Eliot a pretins că starul a avut o relaţie sexuală cu Randolph Scott.

Jennifer Grant este fiica actorului din mariajul cu cea de-a patra lui soţie, Dyan Cannon, din 1965. Căsătoria lor nu a durat decât doi ani, după ce actriţa şi scenarista l-a părăsit. Femeia a pretins că în scurta sa căsătorie a fost lovită de actor în timpul unor certuri puternice. Ceea ce a distrus relaţia lor a fost însă diferenţa prea mare de vârstă dintre cei doi, de 33 de ani. Dyan Cannon avea 28 de ani când s-a căsătorit, în timp ce Cary Grant avea 61 de ani. Jennifer Grant recunoaşte că îi plăcea mult de tatăl ei. ”Am avut o pasiune pentru tata. Bine, mai mult decât o pasiune. Alte pasiuni de ale mele erau Donny Osmond şi Jean-Paul Belmondo”. Cât despre relaţia părinţilor ei, femeia a precizat: ”Ceva în mine a simţit mereu că părinţii mei au fost împreună doar ca să mă facă pe mine. Capriciu? Poate”, a mai spus Jennifer Grant, care a ţinut să precizeze că părinţii ei s-au iubit mult.