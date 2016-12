Secretele lui Whitney Houston

Cântăreaţa americană Whitney Houston a murit şi a fost îngropată şi, încet-încet, secretele ei ies la iveală. Printre altele, s-a aflat şi de relaţia secretă pe care cântăreaţa ar fi avut-o, în urmă cu aproape două decenii, cu Jermaine Jackson. Idila dintre cei doi ar fi durat din 1984 până în 1985. A fost o iubire secretă, deoarece fratele megastarului era căsătorit. Dar acest lucru nu a împiedicat-o pe divă să evoce, în cântecul ”Saving All My Love for You”, dragostea ei pentru un bărbat însurat. ”Nu împărţim decât clipe furate, tu ai familia ta care are nevoie de tine”, cânta Whitney Houston, iar actorul din clip chiar semăna cu Jermaine Jackson. Unul dintre puţinii care au ştiut de această relaţie interzisă a fost chiar Michael Jackson şi nu era deloc de acord cu ceea ce se întâmplă. Cei doi s-au despărţit până la urmă, dar au păstrat permanent legătura. Iar la înmormântarea artistei, Jermaine Jackson, în vârstă de 56 de ani, era zdrobit de durere. Acum s-a aflat şi de ce…