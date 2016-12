Secretele “Omului de fier”

Unul dintre visele secrete ale fiecărui muritor este să arate bine, să aibă un corp impecabil. Şi, dacă ne-am putea îndeplini dorinţa stând pe canapea şi mânuind telecomanda, fără efortul de a merge la sală, de a face mişcare şi fără să ţinem cont de rigorile unei alimentaţii sănătoase, ar fi perfect. Şi stând aşa pe canapea şi gândindu-ne că am mai ratat o zi de sală, dar că vom merge de mâine, de luni sau de la începutul lunii următoare, este imposibil ca măcar o dată să nu fi dat peste o competiţie de Strongman, unul dintre cele mai grele sporturi din lume. Cu siguranţă aţi văzut, măcar o dată, la televizor, nişte oameni imenşi trăgând după ei avioane, camioane sau trenuri, rostogolind anvelope uriaşe sau cărând valize de sute de kg. Aceşti Hercule ai zilelor noastre, pe lângă staturile de invidiat, au şi o forţă impresionantă şi nu pot fi priviţi decât cu admiraţie. Pe lângă admiraţie, apar desigur şi multe alte întrebări: ce mănâncă oamenii ăştia, cât, ce beau, cât se antrenează, de când, ce gândesc etc. Am încercat să oferim răspunsuri la toate aceste întrebări stând de vorbă cu unul dintre cei mai “strong” oameni ai Constanţei, Alexandru Arginteanu, care a concurat de mai multe ori, alături de cei mai puternici oameni din lume, la competiţii de Strongman. Partea a doua a acestui material va fi publicată în ediţia de mâine a ziarului “Telegraf” şi va conţine şi una dintre cele mai interesante dezbateri specifice “lumii greilor” pe subiectul steroizilor, synthol-ului şi altor substanţe interzise.

“MĂ ANTRENEZ DE 10 ANI, ÎN FIECARE ZI” “După şapte ani de baschet şi doi de rugby, am intrat în sală şi n-am mai plecat de acolo. Când eram mai mic, îmi plăcea să mă uit la televizor, la sporturile de forţă. Aveam o carte cu Arnold (Schwarzenegger - n.r.) pe care am făcut-o realmente praf: am citit-o de nenumărate ori, din scoarţă-n scoarţă… e ferfeniţă, o am şi acum…”, îşi începe Alex povestea. “Eu sunt bucureştean, dar mă bucur în fiecare zi de decizia părinţilor mei de a se muta, acum 10 ani, la Constanţa. Îmi place enorm acest oraş… În Bucureşti am avut o viaţă foarte grea, şi din cauza privaţiunilor financiare, dar, în special, din cauza faptului că era foarte greu să te întorci acasă, în siguranţă, după 23.00. Dacă nu era sportul, poate aş fi acceptat anumite anturaje… greşite. Însă sportul îţi inspiră respectul pentru sine şi pentru ceilalţi şi… am rezistat. Am terminat Dreptul, îmi place să învăţ, îmi plac lucrurile care ţin de disciplină şi cultura generală. Nu cred că ne oprim vreodată din învăţat. Vreau să dau la Psihologie”, mărturiseşte uriaşul. De 10 ani face sală zilnic, minimum 2 ore. Ceasul şi telefonul sunt lăsate, de fiecare dată, în vestiar. “În sală nu este nevoie decât de tine, hotărât, sincer şi disciplinat. De altfel, ăsta este şi cel mai important lucru: disciplina. Mersul la sală şi “lupta” împotriva greutăţilor din ce în ce mai mari te ajută să realizezi că adevăratele greutăţi nu sunt în sală, ci în viaţă. În sală deprinzi tenacitatea şi disciplina de a le depăşi. Şi nu sunt doar vorbe goale”, explică el.

FILOSOFIA DE VIAŢĂ A UNUI “STRONGMAN” sau “ORICINE POATE AJUNGE CA MINE” Nici asta nu e vorbă goală, ne asigură Alex. Trebuie să urmezi câteva reguli simple: “Să îţi doreşti cu adevărat, să fii sincer şi să nu-ţi accepţi propriile scuze! Ca să reuşeşti, trebuie să fii sincer cu tine însuţi, altminteri nu funcţionează. Restul vine de la sine!”. De altfel, filosofia, sau mai bine zis psihologia sa de viaţă este “No excuses! Fără scuze!” “Adică, îmi propun să fac un lucru şi îl fac! Indiferent câte grade sunt afară sau dacă mă doare ceva sau dacă intervine ceva… puterea disciplinei interioare stă în hotărâre, în determinare. Dacă cedezi o dată, vei ceda de fiecare dată! Acţiunile noastre sunt cele care ne definesc: dacă amâni un lucru pe care îl ai de făcut şi îţi găseşti şi scuze pentru asta, vei deveni slab şi îngăduitor cu toate celelalte lucruri pe care le ai de făcut de-a lungul unei zile, fie că vorbim de job, fie de sală, fie de lăsatul de fumat sau de începutul unei diete. Slăbiciunea psihică şi lenea sunt cei mai mari duşmani! În concluzie, nu-ţi căuta scuze şi, dacă îţi găseşti scuze, nu ţi le accepta!”.

Mulţi dintre tinerii care merg la sala unde se antrenează Alex sau care l-au văzut în competiţiile sportive îi cer sfaturi despre… cum ajungi să arăţi aşa. Uriaşul se fereşte să dea sfaturi pe care nu le-a încercat mai întâi pe propria piele. De altfel, sfatul său principal este: consultă zece surse, alege trei care spun aproximativ acelaşi lucru, apoi testează pe tine şi adaptează la propriul metabolism, la propria dezvoltare a organismului… ”Un alt lucru extrem de important de care trebuie să ţină cont oricine: să nu te grăbeşti şi să ai răbdare cu corpul tău. După antrenamente zilnice şi disciplină de fier, corpul se va maturiza încet, încet şi efortul îţi va fi răsplătit… Totul este disciplină, dacă te antrenezi şi te alimentezi corect, oricine poate face ce fac eu… în zece ani nu m-am accidentat niciodată”.

“OMUL DE FIER” Alexandru Arginteanu este preşedintele Asociaţiei Sportive “Omul de Fier”, singura de acest tip din regiunea de sud-est a României şi spune că porţile Asociaţiei sale sunt deschise pentru oricine, cu câteva condiţii: să fie “recomandat” de anii de sport, de experienţa sportivă şi de coloana vertebrală dreaptă (şi la propriu şi la figurat), nu de câte capete a spart. “Sunt zilnic asociat cu “cefele late”… (râde) este o mare diferenţă între sportivii profesionişti şi “fierarii de maidan”, aşa-zişii “interlopi”. Ce să zic? Până la urmă, omul ajunge să te cunoască şi să-şi dea seama de diferenţă”.

Asociaţia “Omul de fier” organizează unul dintre cele mai importante concursuri de skandenberg din România, în această sâmbătă, la hypermarketul Tom (la Carrefour), în zona food-court. “Vin nume mari, Ion Oncescu, Radu Valahu, Dan Borbil”, anunţă Alex. Înscrierile sunt gratuite şi încep de la ora 10.00 şi sunt deschise tuturor celor care vor să se înfrunte cu profesioniştii. La 12.30 începe show-ul propriu-zis. Întrebat dacă va participa, Alex se amuză: “Nu e domeniul meu… Eu voi face câteva demonstraţii şi vreau să rămână surpriză până sâmbătă”. Sunt aşteptaţi toţi cei care vor să vadă “pe viu” câţiva dintre cei mai importanţi sportivi români întrecându-se în cadrul unei competiţii complexe ce, dincolo de forţa incredibilă a muşchilor, înseamnă concentrare, instinct, viteză de reacţie şi gândire. Categoriile vor fi -75, -90, +90 şi Open (cei mai buni 8 concurenţi), braţul drept. Pe braţul stâng se va ţine open şi va putea participa toată lumea. “Foarte important”, atrage atenţia Alex: “Pentru cei care doresc să concureze, dar nu au împlinit încă vârsta de 18 ani, este necesar acceptul scris al părinţilor şi o declaraţie pe propria răspundere în cazul unor eventuale accidente.” Premiile vor consta în bani, medalii şi suplimente nutritive.

(va urma)