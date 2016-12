Secretele “Omului de fier” (2)

Câţi dintre noi nu ne-am dori să arătăm impecabil fără să depunem efortul de a merge la sală, de a face mişcare, de a mânca sănătos? Ei bine, această utopie este spulberată de unul dintre cei mai puternici oameni ai Constanţei, Alexandru Arginteanu, care dezvăluie, în premieră, câteva din secretele întreţinerii unui corp de uriaş, a unei musculaturi de invidiat, a sănătăţii perfecte şi a echilibrului interior. Filosofia sa de viaţă: “No excuses!/Fără scuze!” În ce priveşte substanţele anabolizante, uriaşul este necruţător: “Vrei să fii mare? Atunci trebuie să te speteşti la sală, nu să faci prostii. Una dintre cele mai mari prostii este injectarea de synthol!” El atrage atenţia asupra pericolului utilizării acestei substanţe: “Nu vă lăsaţi păcăliţi de aparenţe! Fiţi sinceri cu voi şi transpiraţi la sală! E satisfăcător şi sănătos!”

CÂND E MAI BINE SĂ MERGI LA SALĂ? “Păi, cum spuneam: fiecare ştie cum e mai bine pentru el. Eu, spre exemplu, merg în fiecare seară, după ora 18.00. Aşa funcţionez eu şi, contrar poveştilor, nu am nicio problemă cu somnul după sală. Alţii funcţionează mult mai bine de dimineaţă… în funcţie de fiecare metabolism”

ALIMENTAŢIA UNUI ADEVĂRAT HERCULE “Mănânc de 9 ori pe zi şi dorm în jur de 12 ore. Nu mănânc nimic prăjit, junk food sub nicio formă, nu beau, nu fumez. Mănânc multă carne, de acolo îmi iau proteinele, niciodată două mese nu sunt la fel şi nu mănânc garnituri (orez, cartofi) decât înainte şi după sală, pentru că am nevoie de energie. Fizicul este eticheta omului şi este deosebit de important ca un fizic frumos să aibă la bază o sănătate de fier. Eu îmi fac analizele la trei luni şi sunt sănătos tun”, explică uriaşul. “Naturişti? Nutriţionişti? (râde cu poftă) Nu! Nu am apelat şi nici nu voi apela la naturişti sau nutriţionişti pentru că nu-mi inspiră încredere… mi se pare un paradox: cineva gras să-mi dea mie sfaturi de trai sănătos. Am cunoscut câţiva şi erau graşi?! Dacă îţi cunoşti bine corpul, tu ştii ce este mai bine pentru el şi ce nu. Şi eu mi-l cunosc. Mai mult decât atât, corpul este într-o continuă modificare şi, de aceea, tot tu ştii cel mai bine de ce fel de alimentaţie ai nevoie, de ce fel de exerciţii, de cât timp este nevoie pentru ele…”

ECHILIBRU INTERIOR-EXTERIOR “Sportul, mersul la sală, în special dacă îl practici pe termen lung, trebuie să fie în deplină concordanţă cu dezvoltarea şi evoluţia spirituală. Altminteri se produc dezechilibre, iar acestea nu fac bine nimănui. Spre exemplu, eu le spun tuturor: nu simţi nevoia să demonstrezi că ai forţă, dimpotrivă, tu fiind cel puternic, trebuie să încerci să-i protejezi pe cei mai slabi, chiar dacă sunt scandalagii sau au băut mai mult decât pot duce… Pentru cei care fac şi scandal şi au şi forţă, am un singur sfat: veniţi la concurs şi vedem acolo care este cel mai tare!”

DESPRE MITUL STEROIZILOR S-a vorbit mult despre steroizii anabolizanţi şi alte substanţe, sunt şi vor fi voci pro şi contra utilizării acestora, argumentări şi poziţii diferite. Să vedem câteva dintre acestea. Există sute de steroizi distincţi, identificaţi la plante şi animale. Rolul cel mai important în sistemele vii este cel al hormonilor. În vorbirea obişnuită, termenul “steroid” este utilizat, adesea, în contexte specifice. Unul dintre acestea este cel atletic sau culturist, unde “steroid” se referă de cele mai multe ori la steroizii anabolizanţi (steroizi artificiali), folosiţi de atleţi pentru creşterea performanţei. Cum funcţionează? Hormonii steroizi produc efectele fiziologice prin legarea de o proteină receptoare de hormoni steroizi. Concret, unirea hormonilor steroizi cu receptorii lor cauzează schimbări în transcrierea genelor şi funcţia celulei. Despre aceste schimbări şi efectele lor se discută în principal, chiar dacă nu toată lumea deţine informaţii complete despre subiect. Şi în lumea Strongmen, profesionişti sau amatori, există voci pro şi contra folosirii. Cele “pro” sunt reduse de obicei la “e, şi ce dacă folosesc? E treaba mea, e corpul meu!”, fără argumente raţionale, logice sau tehnice. Vocile “contra” folosirii anabolizanţilor au însă discursuri logice, argumentate şi pline de semnale de alarmă. Există peste 160 de steroizi anabolizanţi şi absolut toţi au efecte secundare. Singurele diferenţe constau în gradul în care aceste chimicale afectează organismul. Cele mai grave efecte secundare ce apar în urma utilizării îndelungate sau administrării greşite sunt: problemele cardiovasculare, calviţia, afecţiuni ale ficatului şi rinichilor, insomnia, sterilitatea, mărirea prostatei, scăderea sau pierderea libidoului. Şi, dacă nu este suficient, continuăm: se poate ajunge la cancer! Una dintre cele mai controversate substanţe în discuţiile specifice este Syntholul, un agent injectabil de mărire locală a muşchiului, care nu contribuie la creşterea forţei sau a altor capacităţi motorii. Se injectează în grupele musculare, iar organismul face eforturi teribile să îl elimine, neputându-l metaboliza. Dacă ajunge în sânge, substanţa poate fi letală. Excesul? Hidos!

Ce spune Alexandru Arginteanu despre acest subiect: “După cum spuneam, ca să realizezi ceva, trebuie să fii sincer cu tine şi cu corpul tău. Cum aş putea să mă mint în halul ăsta şi să-mi torturez metabolismul, forţându-l să anabolizeze substanţe artificiale? Cum să cred despre mine că sunt mare, când, de fapt, dacă mă înţeapă cineva cu ac, mă duzumflu… Sunt foarte frustrat când lumea mă confundă cu leneşii şi mincinoşii care fac asta. Vrei să fii mare? Atunci trebuie să te speteşti la sală, nu să faci prostii. Una dintre cele mai mari prostii este injectarea de synthol!” El atrage atenţia asupra pericolului utilizării acestei substanţe: “Nu vă lăsaţi păcăliţi de aparenţe! Fiţi sinceri cu voi şi transpiraţi la sală! E satisfăcător şi sănătos!”

CUM REUŞEŞTE UN OM SĂ TRAGĂ DUPĂ EL UN VAGON DE 40 DE TONE? La această întrebare, Alex răspunde senin: “E simplu. După mult exerciţiu, multe antrenamente gândite bine, o încălzire ca la carte, multă determinare şi concentrare, reuşeşti. Depinde foarte tare de tipul de greutate pe care îl trag sau ridic. Este important dacă trag un avion care cântăreşte 75 de tone sau o locomotivă… Fiecare dintre ele presupune un anumit tip de efort din partea mea, a genunchilor, musculaturii pieptului, spatelui, braţelor, un anumit tip de frecare a roţilor cu asfaltul, depinde de numărul de roţi, de multe lucruri. Avionul, de exemplu, are un alt centru de greutate, deci sportivul are nevoie de un alt centru de forţă şi împingere”. După vagonul de 40 de tone, acum uriaşul se antrenează să tragă o locomotivă de 75 de tone şi apoi un avion. Secretul? “Nu e de fapt niciun secret. Este cumulul tuturor lucrurilor pe care le-am spus până acum despre echilibrul interior, voinţă, alimentaţie şi antrenamente. Şi încă ceva: răbdare! Trebuie să ai răbdare cu corpul tău şi să-l antrenezi din aproape în aproape… Muşchiul are memorie… ideea este să nu încerci să-l minţi, făcând zi după zi acelaşi tip de exerciţiu doar pentru că ţi-e ţie mai uşor sau n-ai chef de lucru… La sală e bine să-ţi antrenezi grupele musculare, eu aşa fac în fiecare zi, în funcţie de antrenamentul pe care îl pregătesc… Nu e uşor, însă renunţarea sau delăsarea nu sunt opţiuni. Doar aşa ajungi la performanţe din ce în ce mai mari”. Visul său ca sportiv? “Să particip şi să câştig World’s Strongest Man!”

“OMUL DE FIER” Asociaţia “Omul de fier” organizează unul dintre cele mai importante concursuri de skandenberg din România, în această sâmbătă, la hypermarketul Tom (la Carrefour), în zona food-court. Înscrierile sunt gratuite şi încep de la ora 10.00 şi sunt deschise tuturor celor care vor să se înfrunte cu profesioniştii. La 12.30 începe show-ul propriu-zis, înfruntarea giganţilor. Alexandru Arginteanu va susţine câteva demonstraţii de forţă în pauzele concursului. “Foarte important”, atrage atenţia Alex: “Pentru cei care doresc să concureze, dar nu au împlinit încă vârsta de 18 ani, este necesar acceptul scris al părinţilor şi o declaraţie pe propria răspundere în cazul unor eventuale accidente.” Premiile vor consta în bani, medalii şi suplimente nutritive.