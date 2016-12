Secretele plantării gardului viu şi seminţelor pentru flori

Ca în fiecare an, mii de constănţeni au răspuns invitaţiei Primăriei Constanţa, lansată în urmă cu o lună, de a-şi face curăţenie şi de a planta flori şi gard viu în faţa blocului unde locuiesc, în cadrul acţiunii edilitare „Flori de mai”, ediţia 2013. Weekend-ul trecut, reprezentanţii Serviciului Spaţii Verzi au împărţit gratuit ultimele cantităţi de material dendrologic, constând în fire de gard viu (vişin turcesc), gazon, var şi pliculeţe cu seminţe de flori, locatarilor din mai multe zone din oraş. „În acest an, campania curăţeniei de primăvară a fost mai lungă faţă de alţi ani şi au fost implicaţi atât elevii, cât şi asociaţiile de locatari. Cei mici au luat parte la activităţi derulate în şcoli şi în parcuri. În total, am livrat 100 de mii de fire de gard viu, două tone de gazon, două tone de var şi 14.000 de pliculeţe cu seminţe de flori. Experienţa anilor trecuţi a dovedit că este mai bine să dăm în weekend aceste materiale, pentru că atunci sunt oamenii acasă. Constănţenii au fost receptivi şi au preluat materialul”, a declarat şeful Serviciului Spaţii Verzi din cadrul Direcţiei de Gospodărire Comunală din Primăria Constanţa, George Coman.

SFATURI DE LA SPECIALIŞTI Specialiştii Serviciului Spaţii Verzi au explicat oamenilor ce trebuie să facă astfel încât plantele să se dezvolte. „Noi am făcut instructaj la fiecare livrare în parte. Am explicat tehnologia gardului viu, de însămânţare a gazonului, cât şi a pliculeţelor cu flori”, a declarat Coman. El a explicat că firelor de vişin turcesc trebuie mai întâi să li se taie rădăcina, care trebuie să aibă o lungime finală de 4 - 5 cm, pentru a fi ajutate să crească, iar apoi se plantează la o adâncime de 40 de cm. „Este foarte important ca, după plantare, pământul de la baza vişinului să fie călcat bine pentru ca rădăcina să nu se mişte. De asemenea, vlăstarul trebuie udat zilnic timp de trei săptămâni”, a spus şeful Serviciului Spaţii Verzi. În ceea ce priveşte plantarea gazonului, Coman spune că mai întâi suprafaţa de teren ce urmează a fi însămânţată trebuie afânată. Apoi se aruncă seminţele şi se grebleză terenul până când seminţele dispar de la suprafaţă şi ajung la maxim un centimetru sub pământ. Pentru gazon este vital ca în primele trei zile să fie udat abundent pentru ca seminţele să intre în germinaţie. În cazul plicuţelor cu seminţe pentru flori, specialiştii spun că seminţele trebuie puse într-un bol cu vată îmbibată în apă, exact ca în cazul grâului care este pus la încolţit. „Bolul se pune la lumină şi atunci când planta a ajuns la o lungime de şase sau opt centimetri se pune în sol. De obicei, oamenii pun seminţele direct în sol, dar ele au nevoie de lumină şi căldură ca să răsară. În teren, temperatura variază şi plantele riscă să nu răsară”, a spus şeful Serviciului Spaţii Verzi.