Secretomanie la alegerile pentru Senatul Universității „Ovidius“!?!

15:56:47 / 29 Februarie 2016

Camarila Ovidius

A plecat un puscarias si a venit unul care nu e departe. De ce presa nu continua cu cercetarile pe care le-a facut Sorin Ovidiu Balan in ziarul timpul, in ceea ce priveste Universitatea Ovidius Constanta. Verificati asa zisul mare proiect de cercetare la care participa decanul de la constructii votat cu 2 voturi din 20 Dragos Vintila ( s-a votat el pe el si cu concubina lui Diana Tenea), rectorul Rugina etc si sleata. Verificati presa ce a facut Sorin Ovidiu Balan in timp si o sa va convingeti ce se intampla la UOC. Dragos Vintila, Diana Tenea, fosta sefa de catedra de la Constructii, Anca Constantin, cate ore si-au facut in tot acest timp? Nici o ora de predare? Cand au lucrat si la ,, proiectul de cercetare,, sau las propriile firme, sau la Minister?Domnul Rugina totul se intampla cu buna stiinta a ta?