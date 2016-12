Secretul fericirii lui Ashton Kutcher: Demi Moore

Unii caută să desluşească tainele care să îi conducă la fericire, o viaţă întreagă, fără să îl găsească, dar se pare că nu este şi cazul lui Ashton Kutcher. Actorul recunoaşte că răspunsul la această întrebare este simplu în ceea ce îl priveşte. ”Adevăratul truc este să te aşezi în mijlocul oamenilor pe care îi admiri. Iată de ce m-am însurat cu soţia mea. M-am încuiat în camera cea mai bine luminată”, a declarat starul. Mariajul lor de patru ani este mai puternic ca niciodată şi datorită pactului pe care l-au făcut, atunci cînd au spus ”Da”. ”Soţia mea şi cu mine avem o înţelegere în legătură cu căsătoria noastră, iar o parte din acest contract spune să facem luminile fiecăruia să se aprindă pe celălalt. Relaţia mea cu Demi este atît de solidă, mulţumită lui Dumnezeu şi comunicăm atît de bine în ceea ce priveşte sentimentele noastre, încît nu permitem să intervină între noi vreo distanţă. Cred cu tărie că, dacă încetezi să mai lucrezi la relaţii, ele se vor rupe”, a completat vedeta.

Actorul, în vîrstă de 31 de ani, nu a fost însă mereu atît de norocos. Înainte de a ajunge faimos, Ashton Kutcher îşi aminteşte o perioadă din viaţa lui cînd era falit. ”Am cumpărat întregii mele familii ceasuri false şi pantaloni falşi Versace şi tot ce era fals şi puteam găsi, ca tricourile Cavin Klein, astfel încît să le aduc acasă şi să le arăt cît de bine o duceam, deşi nu aveam nici măcar un loc unde să stau”. Acum că are faimă şi bani, viaţa de la Hollywood are şi o parte urîtă. ”Bineînţeles că există un preţ. Abia am fost o singură dată acasă în Iowa, în ultimul an şi jumătate, ca să îmi văd familia. Mă duc să fac un film şi petrec luni întregi departe de soţia mea şi de fetele mele. Şi ăsta este un preţ pe care îl am de plătit. De asemenea, nu mă duc să îmi văd prietenii prea des. Nu te poţi plînge cînd ai fost atît de binecuvîntat. Am atît de multe lucruri, încît noţiunea de a mă plînge mi se pare obscenă. Ar fi absurd şi ridicol”, a conchis starul.

Ashton Kutcher îşi iubeşte atît de mult soţia încît nu încetează să îi prezintă fotografiile pe contul său de Twitter. Una dintre cele mai recente fotografii postate de actor o prezintă pe Demi Moore cu o tunsoare Mohican. Mesajul său: ”Soţioara mea are o nouă pieptănătură, ce ziceţi? O ador!”. În replică, Demi Moore i-a răspuns că are pregătită şi o foarfecă. Nu ar fi prima dată cînd Demi Moore s-ar afişa cu o tunsoare zero. În 1997, pentru rolul din ”GI Jane” actriţa s-a tuns chilug. Conturile de Twitter ale celor doi numără 2,8 milioane de adepţi.