„Secretul unei căsnicii de durată: înţelegere şi respect“

De 13 ani, Primăria Constanţa acordă bani şi flori vârstnicilor care sărbătoresc 80 de ani de viaţă şi 50 de ani de la căsătorie. De atâţia ani, în fiecare lună, sute de pensionari primesc invitaţii de la administraţia locală să vină la întâlnirea cu primarul Constanţei, Radu Mazăre, care le dăruieşte, personal, cadourile. Nici luna în curs nu face excepţie. 51 de cupluri care au împlinit 50 de ani de la căsătorie şi 165 de vârstnici care au împlinit frumoasa vârstă de 80 de ani au fost invitaţi, ieri, de municipalitate, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanţa. Primarul a declarat că este normal să-i sărbătorească pe vârstnici pentru că au muncit o viaţă întreagă.

CONVIEŢUIRE CU BUNE ŞI CU RELE Printre bătrâneii constănţeni care s-au întâlnit cu Mazăre s-au numărat şi soţii Meva: Memnune şi Airedin. Luna aceasta, ei au împlinit 50 de ani de căsătorie, dar au mărturisit că pur şi simplu nu ştiu când au trecut atâţia ani. Chiar dacă pentru tinerii din ziua de azi 50 de ani ar părea o eternitate, pentru cei doi soţi, jumătate de veac a trecut într-o clipită. Acum el are 85 de ani, iar ea 82. Soţia - Memnune - îşi aminteşte că îşi cunoaşte soţul încă din copilărie, de pe vremea când ambii aveau 13-14 ani. Ea s-a născut în Constanţa, iar el în fosta comună Tătaru, actual sat care aparţine comunei Comana. „Am urmat amândoi Liceul Industrial din Constanţa. El era la secţia de băieţi, iar eu la fete. Ne-am plăcut şi ne-am căsătorit. Aveam amândoi peste 30 de ani. Părinţii noştri au fost foarte moderni, n-au avut nimic să ne reproşeze, chiar dacă ne-am decis să ne căsătorim mai târziu”, a spus Memnune. La un an după nuntă, a apărut şi băiatul cu care se mândresc. Acum are şi el 50 de ani şi este părinte de băiat. „Am trecut prin vremuri foarte dificile. Cel mai greu a fost prin anii ’60 - ’70, pentru că nu se găseau locuri de muncă, dar am ştiut să trecem cu bine peste momentele grele. Am avut înţelepciune”, a declarat soţia. La rândul său, Airedin spune că secretul relaţiei lor de 50 de ani a fost înţelegerea între doi parteneri şi acesta este şi sfatul pe care îl dă cuplurilor tinere de astăzi. „Tinerii trebuie să fie serioşi, să fie corecţi şi să se respecte unul pe altul. Doar aşa poate rezista căsnicia. Altă cale nu există”, a completat vârstnicul.