Secţia de box de la CSO Ovidiu face primii paşi

Aşa cum am mai anunţat, la Clubul Sportiv Orăşenesc din Ovidiu s-a înfiinţat acum două luni o nouă secţie, cea de box. Ea a fost inaugurată săptămâna trecută, vineri, în prezenţa luptătorilor care sâmbătă seară au participat la ediţia VIP din cadrul circuitului Superkombat. Boxerii din Ovidiu sunt pregătiţi de instructorul Marian Gîndac, iar antrenamentele au loc într-un spaţiu amenajat în holul Sălii Sporturilor. Gîndac a cucerit trei titluri naţionale la categoria semimuscă, în perioada 1986-1988, pe când era legitimat la Steaua Bucureşti. Originar din Măcin, el a fost nevoit să se retragă din activitate la vârsta de 27 de ani, din cauza unei accidentări. „Am dorit să înfiinţăm această secţie de box pentru a promova copiii din acest oraş şi pentru ca ei să ajungă mari sportivi. Boxul este o scrimă în ring, nu este bătaie. Vreau ca aceşti copii să ia cel puţin o medalie la un Campionat Naţional, anul viitor. Peste două luni, în august, voi participa cu Octavian Scoruş la Naţionalele de seniori, la categoria supergrea”, a declarat Gîndac. Scoruş practică şi kick-box, iar în Gala „Extreme Fight IV - Constanţa ia foc!”, din aprilie, l-a învins pe Tolea Ciumac. Octavian Scoruş are 23 de ani şi a cucerit o medalie de bronz la Naţionalele de juniori, pe când era legitimat la Delta Tulcea.

STOPAT DE IVAILO MARINOV Deşi a fost triplu campion la semimuscă, Marian Gîndac (51 de ani) nu a reuşit să prindă lotul naţional de seniori la o competiţie majoră din cauza unui... pugilist bulgar! „Am fost campion balcanic în 1987, dar nu am prins Campionate Europene sau Mondiale pentru că aveam un adversar foarte puternic la categoria mea, pe bulgarul Ivailo Marinov, campion european, mondial şi olimpic. „Centura de Aur“ era pe atunci criteriu de selecţie pentru lotul României, iar el mă bătea în finală mereu”, a explicat Gîndac. „Pe lista campionilor României, eu l-am detronat pe Dumitru Şchiopu, de cinci ori campion. După 1988 m-am accidentat destul de grav şi am fost nevoit să renunţ la box, la 27 de ani. Am demisionat de la Steaua şi am plecat prin Spania, am antrenat pe acolo vreo doi-trei ani. Când am revenit în ţară, m-am stabilit la Ovidiu. Acum am şapte copii la antrenamente, între 14 şi 18 ani, plus trei seniori, ne pregătim de două luni de zile. Peste două săptămâni vrem să organizăm o gală de box la Ovidiu, la care să invităm sportivi de la cluburile din Constanţa, Năvodari şi Mangalia”, a încheiat Marian Gîndac.