Secţia de Dializă a Spitalului Judeţean nu face faţă solicitărilor

În evidenţa Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă există 95 de pacienţi care necesită dializă, dar cadrele medicale spun că numărul celor care au nevoie de acest tip de tratament este mai mare, ridicîndu-se la cîteva sute. “În secţia noastră de dializă fac tratament doar 95 de persoane, însă există mai mulţi bolnavi care merg la Bucureşti sau apelează la serviciile unui centru de dializă”, a declarat managerul Spitalului Clinic Judeţean, dr. Tiberiu Ioan Tofolean. Dializa se impune în momentul în care rinichii unei persoane nu mai funcţionează şi de aceea se umplu cu toxine, nemaiputîndu-se curăţa. “Cînd apare o astfel de situaţie, găsim o venă din care scoatem sînge, îl trecem printr-un aparat care îl curăţă de toxine şi apoi îl băgăm la loc în vena respectivă. Acest proces este, de fapt, dializa, iar aparatele se numesc rinichi artificiali. Noi avem 18 rinichi artificiali, un număr mic pentru cîţi pacienţi au nevoie de dializă. Mai mult decît atît, în Clinica de dializă se lucrează, în afară de duminică, zi în care se face sterilizarea, 24 de ore din 24, în cîte cinci schimburi. O şedinţă de dializă durează între trei şi cinci ore, iar un pacient are nevoie de trei şedinţe săptămînal”, a declarat dr. Tiberiu Ioan Tofolean. Cadrele medicale spun că personalul care lucrează în secţia de dializă este specializat, avînd nevoie de cursuri speciale. Din păcate, conducerea spitalului se aşteaptă la reducerea numărului de cadre medicale specializate în dializă, deoarece, în scurt timp, la Constanţa, va fi deschis un centru de dializă particular. Pe de altă parte, reprezentanţii Ministerului Sănătăţii au anunţat că se intenţionează privatizarea secţiilor, staţiilor şi centrelor de hemodializă şi dializă. Această decizie are la bază rezultatele unui proiect pilot realizat cu sprijinul Băncii Mondiale în opt centre ce indică faptul că statul ar economisi astfel 30 milioane euro pe an. Astfel, unităţile sanitare publice care au în structura de funcţionare secţii, staţii, centre de hemodializă şi dializă peritoneală vor putea să organizeze privatizarea acestora, cu avizul Comisiei Consultative de Nefrologie, potrivit proiectului unei hotărîri de guvern aflată în dezbatere publică. Persoanele juridice declarate cîştigătoare în urma finalizării procedurii de licitaţie încheie cu uni¬ta¬tea sanitară publică un contract cu o perioadă de valabilitate de patru ani, cu posibilitate de prelungire cu durate de cîte patru ani. Deşi consideră această decizie drept binevenită, conducerea Spitalului Judeţean susţine că nu a primit niciun act oficial în care să se stipuleze că secţia de dializă ar putea fi privatizată. “Am aflat că se doreşte privatizarea acestor secţii de dializă, însă nu am primit nimic din partea Ministerului Sănătăţii. Deocamdată nu s-a schimbat nimic în secţia de dializă”, a declarat dr. Tiberiu Ioan Tofolean. Cadrele medicale spun că o alternativă a dializei o reprezintă transplantul de rinichi, metodă mai ieftină decît dializa, dar din cauza lipsei de donatori, devine mult mai greu de realizat. Medicii spun că, în comparaţie cu anul trecut, în 2007 s-au realizat mai multe transplanturi, dar că numărul acestora este mult mai mic decît cele efectuate în alte state ale Uniunii Europene. Principalele cauze ar fi, susţin specialiştii, legea transplanturilor care la noi în ţară nu a fost decît de curînd emisă şi care are încă neclarităţi şi concepţia populaţiei despre transplanturi. Foarte puţini români sînt de acord cu prelevarea de organe de la o rudă decedată, considerînd acest lucru o blasfemie.