Secţia Terapie Intensivă Copii se desfiinţează!?

Secţia Terapie Intensivă Copii din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa ar putea să se desfiinţeze, a anunţat, ieri, conducerea celei mai mari unităţi sanitare din judeţ, ca urmare a reorganizărilor impuse printr-un ordin al Ministerului Sănătăţii. „Secţia Terapie Intensivă Copii nu are dotarea necesară, nu are un personal specializat. Ne vom consulta cu directorul medical al spitalului, cu reprezentanţii Comisiei Medicale, vom vedea exact cum stau circuitele şi vom lua o decizie care poate fi sau nu permanentă”, a declarat managerul SCJU, dr. Dan Căpăţînă. Secţia Terapie Intensivă Copii nu este singura care este supusă procesului de reorganizare. De câteva zile există o analiză atentă la nivelul tuturor secţiilor, tocmai pentru ca cele mai aglomerate să fie ajutate, să primească paturi în plus, pentru ca bolnavii să nu mai fie internaţi în condiţii improprii. „Periodicitatea bolilor este puţin cunoscută, aşa că nu putem lăsa o secţie care este suprasolicitată să funcţioneze aşa şi alta să stea cu paturile libere”, mai explică managerul, care a dat exemplul spitalelor din Europa, care procedează la fel în anumite situaţii. Neurologia, Neurochirurgia, Ortopedia, Cardiologia sunt doar câteva din secţiile SCJU care sunt, mai tot timpul, suprasolicitate, nu de puţine ori bolnavii fiind spitalizaţi pe paturi improvizate, pe tărgi, la grămadă, în saloane cu suprafeţe mici, unde abia dacă mai pot respira. „De asta se impune o reorganizare atentă”, a completat dr. Căpăţînă.

LISTE DE AŞTEPTARE. În aşteptarea bugetului şi în condiţiile financiare actuale, managerul a anunţat că, cel mai probabil, similar altor spitale din lume, şi la SCJU vor apărea liste de aşteptare, în funcţie de gravitatea bolilor de care suferă. „Vor fi bolnavi care vor trebui să aştepte pentru că nu ne vom permite să-i internăm şi să-i tratăm pe toţi în acelaşi timp”, explică dr. Căpăţînă. În ultima perioadă s-a constatat că solicitările la serviciile medicale sunt în număr tot mai mare, astfel că spitalele devin tot mai aglomerate. „În cel mai scurt timp trebuie să gândim şi o reorganizare a Ambulatoriului de Specialitate nr. 1 (fosta policlinică nr. 1). Acolo vreau să existe numai cabinete medicale, nu vreau să mai existe birouri sau altceva. Vrem ca medicii să-şi consulte bolnavii cu afecţiuni banale, pe cei care trebuie să-şi schimbe pansamentele, de exemplu, în cabinetele medicale din policlinică, astfel încât să nu mai pună presiune asupra spitalului”, declară managerul celei mai mari unităţi sanitare din judeţ.