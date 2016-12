Secţie de Ortopedie la Spitalul Municipal Medgidia

Odată cu închiderea Spitalului de Ortopedie din Eforie Sud, o parte dintre medicii din unitate au ajuns şi la Spitalul Municipal Medgidia. Este cazul celor doi doctori pe specialitatea ortopedie: Aurel Niculescu şi Mugur Marinescu. Odată cu venirea lor, au început să se facă demersuri pentru înfiinţarea unei secţii de ortopedie în cadrul unităţii spitaliceşti de la Medgidia. Directorul spitalului, dr. Stere Buşu, a declarat că, până la venirea noilor medici, în cadrul unităţii exista un compartiment cu doar cinci paturi, cu doi medici ortopezi, unul în spital şi unul în policlinică. „Odată cu venirea celor doi medici ortopezi de la Eforie, am propus şi ni s-a aprobat de către Direcţia de Sănătate Publică Constanţa înfiinţarea unui compartiment de 15 paturi. Având patru medici, este prevăzută şi înfiinţarea unei linii de gardă pe ortopedie şi traumatologie. Avem aprobarea Consiliului Local pentru punerea în aplicare a acestui demers. Dacă vom avea şi girul Ministerului Sănătăţii să facem noua linie de gardă, asta va degreva în primul rând Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa de muncă. Nu vom mai trimite către ei pacienţii cu probleme ortopedice”, a declarat directorul Spitalului Municipal Medgidia. El a adăugat că, odată cu suplimentarea paturilor în compartimentul de ortopedie, pacienţii vor beneficia de standarde normale pentru sănătate, paturile, lenjeria şi noptierele fiind primite de la Crucea Roşie Germană din Frankfurt.

OPERAŢIE ÎN PREMIERĂ În cadrul spitalului de la Medgidia s-au făcut deja şi primele operaţii. Astfel, în premieră, o operaţie de protezare, realizată de medicii veniţi de la Eforie, a avut loc la începutul săptămânii trecute. O femeie de 65 de ani, diagnosticată cu artroză la genunchi, nu a mai putut suporta durerile şi a cerut sprijinul celor doi medici ortopezi. Georgeta Dinescu a povestit că mai bine de doi ani a trăit cu dureri îngrozitoare. „N-am putut să mă operez mai devreme pentru că am avut şi o embolie pulmonară. M-am tratat, şi aşa am putut să mă operez. Mă bucur că acum se fac astfel de operaţii aproape de casă. Îmi este mult mai uşor pentru că nu a mai trebuit să merg tocmai la Eforie. Pe medicul Niculescu îl cunoşteam de multă vreme şi am avut încredere în el”, a declarat pacienta. Ea şi-a achiziţionat singură proteza destul de costisitoare. A recunoscut că starea ei de sănătate e mult mai bună. Acum mai simte doar durerea specifică operaţiei. Femeia a fost operată săptămâna trecută şi va mai rămâne în spital câteva zile, sub supravegherea medicilor. Ea recomandă ca persoanele cu astfel de probleme să nu stea cu durerea, ci să se opereze.

PROTEZE COSTISITOARE Medicii care au operat-o pe Georgeta Dinescu se bucură că şi-au reluat activitatea. Dr. Aurel Niculescu a precizat că, în cazul primei paciente, a fost nevoie de o proteză totală cimentată de genunchi: înlocuirea suprafeţelor articulare ale genunchiului, acolo unde se produce artroza. „Prin colaborarea cu cei care ne furnizează protezele, am reuşit să primim şi instrumentarul cu care putem să efectuăm această intervenţie. De acum încolo, cine are nevoie de astfel de intervenţii ne poate găsi la Medgidia. Acum sperăm să aducem şi Eforie la Medgidia, în ceea ce priveşte intervenţiile medicale”, a declarat dr. Niculescu. La rândul său, dr. Mugur Marinescu a declarat că pacienţi pentru astfel de intervenţii există, însă protezele sunt costisitoare. „Nu avem un program de protezare, nici fonduri, pentru că nu suntem prinşi la Casa Judeţeană de Sănătate cu fonduri pentru proteze. Cu alte cuvinte, avem adresabilitate, dar nu avem cu ce. În momentul în care se va finaliza înfiinţarea secţiei, atunci probabil vom intra într-un program de protezare. Vom face aici ce făceam la Eforie: proteze de şold, cimentate şi necimentate, proteze totale şi proteze de genunchi. E adevărat că nici aici nu sunt condiţii chirurgicale, din punctul de vedere al instrumentarului. Însă, dacă nu ai curaj să începi, nici nu o să faci vreodată ceva. Până acum, cu ce am început am mers cu dreptul”, a completat dr. Marinescu.