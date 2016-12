Am vorbit, deunăzi, despre securistul de la curte. V-am prezentat pe larg apucăturile lui de imbecil patentat. În aparenţă, securistul de la bloc este oarecum mai emancipat. Ce-i drept, ţinînd cont de condiţiile geografice specifice, pentru a efectua munca de ascultare în teren, nu este obligat să stea în noroi ca un porc. Securistul de la bloc e avid de lectură. În acest context profund intelectual, lista cu locatari reprezintă opera sa de căpătîi. Poate credeţi că, fiind vorba de aceleaşi personaje, în contradicţie totală cu spiritul telenovelelor, dumnealui se plictiseşte. Nici vorbă. Securistul de la bloc este deosebit de inventiv. El dă întotdeauna o notă romanţată listei cu locatari. Firesc, dumnealui se pricepe la oameni. Ştie cum să-i descoasă. Pentru a se apropia mai mult de cetăţeanul de la bloc, care nu stă în noroi ca un porc, şi-a perfecţionat mijloacele de ascultare. De multe ori, fără să simţim pic de durere, el se află în urechea noastră. Securistul de la bloc pune un accent deosebit pe dialogul interior. Nu cel sufletesc, după cum procedează diverşi poeţi. El simte nevoia să se conecteze la interiorul apartamentului în care locuieşte subiectul. Pentru ascultare, are urechea fină. Ca să nu fie recunoscut, se mulează perfect cu uşa. Se insinuează în soneria noastră cu clopoţei. Securistul de la bloc este un bun povestitor. El pune pe hîrtie tot ce aude. E, ca să spun aşa, un fel de culegător de folclor. Poartă vorba din gură în gură. Securistul de la bloc este vigilent. De interfon poţi trece, dar, atenţie, de el, vorba aia, ba! Dacă nu eşti originar de pe scara blocului, fiind în trecere pe la prieteni, eşti supus unui chestionar istovitor. Securistul de la bloc ştie să tragă de timp. Te analizează cu lupa şi te ascultă cu stetoscopul. Cînd nu eşti atent, discret, îţi face un semn pe spate. Dacă revii în spaţiul locativ, indiferent în ce calitate, te recuperează din evidenţa lui personală. Poate nu ştiţi că deţine un fişier impresionant. Securistul de la bloc nu ratează nicio petrecere organizată pe scară. Să nu credeţi că se distrează. Nuuuuu. Domnia sa este tot timpul în misiune. Deviza lui sună simplu: ”Agenturili nu doarme”. Ca atare, recurge la noi metode de sporire a vigilenţei personale. Securistul de la bloc preferă să se folosească de baza sa empirică de urmărire. De pildă, este cel mai desăvîrşit maestru în fundul de pahar. Pune fundul de pahar pe perete şi te ascultă în draci. Ca în curte sub un cer senin. Din cînd în cînd, pentru că este un sufletist incurabil, simte nevoia să comunice prin calorifer cu colaboratorii săi din cartierele limitrofe. Specialitatea sa culinară - fileul de peşte. Din cauza excesului de filaj, uneori pe faţă, se poate vorbi despre o accentuată deformaţie profesională. Securistul de la bloc ne umple tot timpul viaţa. Cum să mă exprim, propria noastră existenţă. Pentru că se află tot timpul în spatele nostru, nu ne simţim niciodată singuri. Între noi şi securist există mult romantism.