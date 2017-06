Securitate întărită la New York după atentatul de la Manchester

Autoritățile din New York au întărit măsurile de securitate în locuri sensibile după atentatul soldat cu 19 morți luni seara la un concert la Manchester în Marea Britanie, relatează marți AFP. Autoritățile au precizat totuși că nu au înregistrat o amenințare specifică vizând teritoriul american. Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a anunțat că a ordonat suplimentarea patrulelor "în locuri deosebit de sensibile" (metrou, aeroporturi...) ca "măsură de precauție" în urma atentatului de la Manchester. Atentatul a survenit cu ocazia unui concert al cântăreței pop americane Ariana Grande la Manchester Arena, marea sală de concerte din acest oraș din nord-vestul Angliei și s-a soldat cu cel puțin 19 morți și aproape 50 de răniți. "Acest act aparent de terorism împotriva unui concert la care asistau mii de adolescenți și tineri, este un atac oribil și inexplicabil împotriva valorilor noastre universale de ființe umane", a declarat guvernatorul într-un comunicat. "New York este solidar cu poporul britanic și cu prietenii noștri din toată lumea împotriva forțelor urii și ale terorii", a adăugat Cuomo.

Departamentul american al Securității Interne a declarat că încearcă să obțină mai multe informații despre atentat și este gata să acorde asistență omologilor săi britanici. "Pentru moment nu avem informații care să indice o amenințare specifică împotriva evenimentelor muzicale din SUA", a indicat departamentul într-un comunicat. "Totuși, publicul va putea constata măsuri de securitate întărite în interiorul și în jurul locurilor evenimentelor publice, autoritățile luând măsuri de precauție suplimentare", a adăugat el.