Securitatea cibernetică, cea mai mare provocare pentru majoritatea IT-iştilor români

Securitatea și managementul riscului sunt, în următorii trei ani, cea mai mare provocare pentru departamentele IT ale companiilor, după cum apreciază 66% dintre specialiști IT români, conform unui studiu al unei companii internaționale de soluții IT.

Aceștia indică, în același top de pe agendele departamentelor de IT, creșterea rapidă a traficului (40% dintre respondenți), digitalizare și cloud computing, teme indicate fiecare de câte 34% dintre respondenți. O treime dintre cei chestionați au semnalat nevoia reducerii costurilor ca unul dintre principalii factori care vor afecta departamentul IT.

Conform studiului, 87% dintre respondenți se declară foarte preocupați de securitatea IT a companiei în care lucrează și 12% relativ preocupați. În prezent, companiile, indiferent de dimensiunea lor, sunt constant expuse riscului unui atac cibernetic și principala provocare pentru ele este de a identifica rapid, de a izola și de a diminua efectele atacului. Cu toate acestea, doar 14% dintre cei chestionați indică securitatea ca fiind un obstacol în calea digitalizării companiei din care provin.

„Fără securitate nu este posibilă digitalizarea, iar fără digitalizare nu putem vorbi despre evoluție în mediul public și privat. Când ne referim la digitalizare nu are sens să ne întrebăm dacă se va întâmpla, ci când. Faptul că peste jumătate dintre profesioniștii IT care au răspuns chestionarului anticipează un impact major al digitalizării asupra firmelor din care provin este o dovadă de maturitate a pieței. În același timp, dependența tehnologică ce se construiește acum mai rapid ca niciodată crește nevoia de protecție pentru companii, astfel că discuția despre securitate trebuie să fie pe masa oricărui consiliu de administrație, din orice companie“, a spus Dorin Pena, director general Cisco România.

Pe măsură ce digitalizarea se face tot mai resimțită și totul se conectează, datele devin cel mai important capital al unei companii sau țări. Abilitatea de a securiza datele și de a le utiliza pentru a oferi servicii pe baza lor constituie un factor de succes. Chestionați asupra impactului pe care digitalizarea îl va avea asupra companiilor lor, 51% dintre specialiștii în IT anticipează un impact major, în timp ce 33% se așteaptă ca strategia de business să le fie afectată de acest trend într-o oarecare măsură în următorii ani (1 până la 3 ani). Conform estimărilor profesioniștilor IT, verticalele de piață în care digitalizarea este cea mai prezentă sunt telecom (42%), urmat de sistemul bancar (38%) și tehnologie (32%). Un procentaj similar de respondenți întrevăd un impact al digitalizării în educație (26%), industria auto (24%) și sănătate (23%).

La capitolul obstacole în calea digitalizării, studiul Cisco Connect Digitalization Survey evidențiază că cei mai mulți repondenți (29%) au identificat lipsa bugetelor, 24% lipsa de informare asupra felului în care digitalizarea i-ar putea ajuta și doar 9% infrastructura IT precară.

Sondajul a fost realizat în luna octombrie 2016 în rândul a 250 de specialiști IT din companii private și instituții publice din România.