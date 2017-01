Securitatea energetică, între Rusia şi educaţia guvernelor din UE

Ieri s-a încheiat Conferinţa Internaţională “Securitatea regională, securitatea energetică şi NATO - probleme şi posibilităţi viitoare”, eveniment organizat la Academia Navală „Mircea cel Bătrîn” din Constanţa, în cadrul activităţilor premergătoare Summit-ului NATO de la Bucureşti. Discuţiile ultimei zile s-au axat pe strategiile energetice abordate de Rusia şi pe reacţiile pe care puternicul stat le permite, influenţează sau, pur şi simplu, provoacă. „Trebuie să fie o relaţie foarte strînsă între UE şi NATO, pentru că guvernele ţărilor din Uniune nu au puteri depline pentru a putea reglementa piaţa energetică. Există un preţ care trebuie plătit dacă statul rămîne principalul actor în acest domeniu întrucît există şi alţi jucători importanţi cum sînt companiile private. Pentru mine, cel mai interesant subiect al discuţiilor este cel care a făcut referire la faptul că nu există un consens în ceea ce priveşte atitudinea faţă de Rusia. Suferim toţi de o anumită psihoză faţă de Rusia. Pe de o parte, spunem toţi că UE este singura abilitată să poarte discuţii cu Rusia în legătură cu preţurile pe piaţa energetică şi, pe de altă parte, fiecare stat negociază în particular. Ar trebui ca toate guvernele şi societăţile private să fie educate în acest sens”, a declarat expertul de la Royal United Services Institute, Jonathan Eyal, cetăţean britanic născut în România. În încheierea Conferinţei, preşedintele dr. Liviu Mureşan, director executiv al Fundaţiei EURISC (European Institute for Risk, Security and Communication Management - n.r.), a făcut cunoscuţi paşii viitorului apropiat pe care acest demers, încununat de succes, îi mai are de făcut: „În pregătirea Summit-ului, se vor organiza întîlniri similare şi la Iaşi şi la Timişoara.Pentru toţi cei interesaţi, detalii se pot găsi pe http://www.summitbucharest.ro. Continuă seria evenimentelor internaţionale de pregătire a Summit-ului. Se va mai organiza o conferinţă şi la Bucureşti pe tema securităţii maritime şi securităţii energetice. În cadrul a aceea ce noi am numit un laborator de idei, s-au conturat soluţii şi propuneri pe care le vom transmite mai departe oficialilor de la Bruxelles şi NATO şi care vor fi discutate pe larg la Summit”.