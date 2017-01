“Securitatea naţională este în pericol, Băsescu şi Tăriceanu sînt la fel de vinovaţi”

Preşedintele PSD, Mircea Geoană, a apreciat, ieri, referindu-se la suspendarea reuniunii CSAT, că securitatea naţională este în pericol, iar Traian Băsescu şi Călin Popescu Tăriceanu “sînt la fel de vinovaţi” pentru situaţia în care este România, pentru că au realizat doar “un scandal nesfîrşit”. Geoană a arătat că alegerile din 30 noiembrie sînt cele mai importante din România din ultimii 18 ani, avînd o importanţă “colosală” pentru viitorul naţiunii şi survenind într-un moment de profundă incertitudine pe plan internaţional: “Survin (alegerile - n.r.) într-un moment de paralizie a instituţiile fundamentale ale statului, de criză socială acută, de risc de contaminare economică determinat de crize financiare prelungite pe plan internaţional şi, aşa cum am văzut marţi, în acel episod deosebit de grav, însăşi securitatea naţională, prin blocarea de facto a CSAT, se află în pericol”. Potrivit lui Geoană, în timp ce “PSD şi-a dovedit de-a lungul timpului capacitatea de a gestiona momente dificile”, Băsescu şi Tăriceanu au realizat în cei patru ani “un scandal nesfîrşit şi blocarea oricărui mare proiect în această ţară”: “Am făcut şi noi greşeli de-a lungul timpului, nici noi nu putem să spunem că am fost fără de greşeală, dar nici nu există comparaţie între profesionalismul oamenilor noştri, patriotismul oamenilor noştri şi cearta nesfîrşită şi criza profundă în care riscă să arunce România actualii guvernanţi de dreapta. Sînt la fel de vinovaţi şi PNL şi PD-L, sînt la fel de vinovaţi şi d-l Băsescu şi d-l Tăriceanu, care au avut patru ani în care au gestionat destinele ţării noastre şi în loc să vedem progres social şi economic real am asistat la un scandal nesfîrşit, la blocarea oricărui mare proiect în această ţară, de la infrastructură, la agricultură, de la energie, la dezvoltarea turismului”. Geoană le-a cerut social-democraţilor o campanie în care PSD să îşi expună argumentele, pentru că “ţara nu mai are nevoie de scandal în următorii patru ani, ţara are nevoie de linişte, de stabilitate, de construcţie, de dezvoltare şi de mai puţină nedreptate, pentru că asta revoltă după patru ani de guvernare de dreapta”.