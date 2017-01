Sed Lex decide astăzi dacă renunţă la greva generală

Consiliul unional Sed Lex se întruneşte, astăzi, în şedinţă de urgenţă, pentru a stabili dacă acceptă ultima propunere a Guvernului de majorare a salariilor mici de la 1 ianuarie 2009 şi dacă renunţă la greva generală anunţată în 13 noiembrie, a declarat, la întîlnirea de la Ministerul Economiei şi Finanţelor (MEF), preşedintele alianţei, Vasile Marica. „Am zis că nu putem ieşi din mandatul nostru de 50%. Am acceptat să convocăm, mîine (marţi - n.r.), Consiliul unional în şedinţă de urgenţă. Vom stabili dacă vom accepta această propunere. Este prima dată cînd Guvernul acceptă o discuţie despre personalul contractual”, a spus Marica. Liderul sindical a precizat că propunerea Guvernului vizează majorarea în etape a salariilor mici, cifrele avansate pînă în prezent de Ministerul Muncii fiind de 25% şi 15%, în cadrul discuţiilor de luni nefiind avansate alte cifre. În opinia lui Marica, greva generală programată pentru 13 noiembrie ar trebui să aibă loc, însă acest lucru va fi stabilit în şedinţa de urgenţă de astăzi. Preşedintele Sed Lex declara, înaintea discuţiilor cu reprezentanţii Ministerului Economiei, că nu poate face niciun compromis fără acordul colegilor din teritoriu, precizînd că a venit la discuţii pentru că a fost convocat şi nu vrea să refuze nicio negociere. “Nu cred că se vor rezolva foarte multe lucruri, dar nici nu vrem să fim acuzaţi că nu am negociat pentru majorarea de 50%”, a spus Marica înaintea negocierilor. Potrivit acestuia, peste 55% dintre funcţionarii publici au salarii sub 1.000 de lei brut, apreciind că “în aceste condiţii personalul contractual din administraţie nu îşi mai poate desfăşura activitatea”. La întîlnirea de ieri, din partea MEF a participat preşedintele ANAF, Daniel Chiţoiu, ministrul Varujan Vosganian fiind prezent la discuţiile din Parlament privind Ordonanţa de Urgenţă de amânare a majorării salariilor cadrelor didactice. Amintim că preşedintele Sed Lex a plecat de la discuţiile de săptămîna trecută pe tema elaborării legii salarizării unice în sistemul bugetar de la Ministerul Municii, explicînd că este interesat doar de majorarea salariilor. CNSLR Frăţia a stabilit în 29 octombrie un program de acţiuni succesive, “pentru presiune graduală pe Guvern”. Astfel, Alianţa Sed Lex anunţa că intră în grevă generală pe 13 noiembrie.