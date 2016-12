Sediile instanțelor din 27 de orașe vor fi reabilitate

09:23:54 / 29 Septembrie 2014

"trebuie să avem o Justiţie puternică"

"marele" Dragnea pregateste puscarii noi pentru prostime. Ca atare toti justitiarii vor fi dotati urgent cu cazi de baie , baterii la chiuvete si bude, plus hirtia igienica, Poleite cu Aur. Fotoliile pe care vor sta judecatorii sa fie musai din piele de crocodil, iar garderoba gratuita, pentru damele justitiare rochii incrustate cu diamante si posete Vuiton, pentru justitiari costume macar Armani ca doar incercam sa iesim din criza...Asa cum spune "marele strateg Dragnea: „În acest plan naţional vor fi prinse pentru început sedii de instanţe din 27 de capitale de judeţ“.... In concluzie stimati alegatori ce a fost in mandatul trecut nu a fost nimic, stati sa venim noi ca vedeti voi.