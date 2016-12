Sediile ONU şi AIEA, ţinte-cheie ale spionajului NSA

Agenţia Naţională de Securitate a SUA, NSA, strângea în mod regulat informaţii în reprezentanţele UE la New York şi Washington şi a reuşit să obţină acces la conferinţele video interne al ONU, considerând sediul de la Viena al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, AIEA, drept una dintre ţintele-cheie pentru spionaj, potrivit unei noi tranşe de dezvăluiri ale fostului colaborator al CIA Edward Snowden, a informat, ieri, săptămânalul „Der Spiegel”.

În aprilie, angajaţii NSA au elaborat un tabel de priorităţi, de la cea mai mare (gradul 1) până la cea mai mică (gradul 5), pe le-au ataşat anumitor state şi instituţii internaţionale. Rusia alături de Iran, Coreea de Nord şi China au fost clasate ca priorităţi de gradul 1, iar UE - de gradul 3, potrivit documentelor dezvăluite de Snowden. În cazul UE, NSA era interesată în primul rând de stabilitatea financiară, relaţiile comerciale şi politica externă. Ca prioritate de gradul 2 a fost clasată informaţia de politică externă din ONU. Potrivit „Der Spiegel”, NSA are colaboratori proprii la ONU, care lucrează acolo ca diplomaţi. În afară de aceasta, specialiştii în tehnologie ai NSA au reuşit în 2012 să obţină acces la reţeaua organizaţiei. Pentru obţinerea de informaţii legate de UE, NSA a plasat microfoane la misiunea UE pe lângă sediul ONU de la New York, precum şi la reprezentanţa organizaţiei de la Washington. În acelaşi timp, NSA a reuşit să se conecteze la reţeaua internă de computere a reprezentanţei ONU din capitala SUA şi să obţină acces la purtătorii de informaţii digitali, lucru atestat de documente secrete din septembrie 2010. De prioritate maximă beneficiază şi informaţiile de la sediul central al AIEA din Viena. Cu gradul 1 sunt marcate informaţiile privind controlul asupra armelor. „Der Spiegel” relatează şi despre programele secrete Blarney şi Rampart-T. Primul datează din 1978 şi reuneşte ţinte precum vârfurile diplomatice, antiterorismul, guvernele străine şi economia. Informaţiile din acest program ajung zilnic pe masa de lucru a preşedintelui SUA, Barack Obama. Al doilea datează din 1991 şi urmăreşte conducerile supreme şi persoane apropiate lor. Ţinte ale Rampart-T sunt, potrivit „Der Spiegel”, 20 de state, între care Rusia şi China.

Eforturile SUA de a stabili ce materiale şi documente clasificate a subtilizat Edward Snowden de la NSA sunt îngreunate de precauţiile sale sofisticate, el acoperindu-şi urma digitală prin ştergerea sau evitarea aşa-ziselor jurnale electronice, transmite Associated Press. Astfel de jurnale electronice ar fi putut arăta ce informaţii a vizualizat sau a descărcat Snowden. Oficiali guvernamentali au declarat că anchetatorii sunt puşi în dificultate de aparenta abilitate a lui Snowden de a evita măsurile de siguranţă ale agenţiei. Oficialii respectivi au dezvăluit acest detaliu sub rezerva anonimatului, dat fiind că nu erau autorizaţi să vorbească despre evoluţia acestui dosar extrem de sensibil. Totuşi, această informaţie ar putea submina asigurările date de administraţia Obama Congresului şi opiniei publice, potrivit cărora programele de monitorizare ale NSA nu pot fi folosite abuziv pentru că sistemele sale sunt extrem de bine ţinute sub control.