Ședință CSM de urgență și noi proteste împotriva Guvernului

Consiliul Superior al Magistraturii s-a întrunit miercuri dimineață în regim de urgență, în prezența președintelui Klaus Iohannis, într-o ședință care inițial a avut un singur punct pe ordinea de zi – emiterea unui aviz pentru actele normative care vizează sistemul de justiție, emise de guvern marți seară. La solicitarea șefului statului, a fost adăugată ordinii de zi și o discuție privind analiza existenței unui posibil conflict constituțional și studierea posibilității atacării ordonanțelor de Guvern. Totodată, conducerea CSM a cerut președintelui României ca, în cazul în care forul reprezentativ din Justiție decide să atace la Curtea Constituțională actele normative privind justiția emise de Executiv marți, să recurgă și Președinția la un atac similar la CCR, în tandem cu CSM.

Dimineață, USR a anunțat că va semna moțiunea de cenzură pregătită de PNL împotriva Guvernului, care va prelua în mare parte textul moțiunii simple pe care liberalii o pregăteau oricum înpotriva ministrului Justiției. Liderul userist Nicușor Dan a mers chiar mai departe, afirmând că parlamentarii formațiunii pe care o conduce sunt dispuși să își dea demisia pentru a forța alegerile anticipate, dacă se va considera că acest gest al USR ar putea duce cu siguranță la dizolvarea Parlamentului.

Totodată, în stradă, protestele au fost reluate, câteva sute de persoane demonstrând deja în fața Palatului Victoria. Dacă, la proteste, cu excepția câtorva incidente înregistrate în busculada de pe scările Palatului Victoria, cei care au ieșit în stradă pentru a-și arăta nemulțumirea față de modul în care Guvernul a tratat modificarea codului penal și grațierea s-au manifestat pașnic, în mediul online este o cu totul altă Românie, care incită vehement la violență, mergând până la îndemnuri de asasinare a liderului PSD Liviu Dragnea și postarea adresei la care locuiește acesta. În mediul online, îndemnul la judecată rece și informată, la analiză, nu mai este ascultat. Postacii de o parte și de alta se înjură ca la ușa cortului. Nu se mai face distincție între cele două acte normative, se amestecă alarmist proiectul grațierii care a fost remis Parlamentului și care poate fi modificat în Legislativ cu ordonanța de modificare a Codului Penal, care e deja parțial în vigoare, o parte dintre prevederile ei producând efecte de miercuri dimineață, de când a fost publicată în monitorul oficial iar altele urmând să intre în vigoare peste 10 zile.

Pentru o bună informare puteți citi aici ordonanța de urgență prin care s-au modificat codurile penale.

În același mediu virtual încă se vehiculează posibila eliberare din pușcării a violatorilor și criminalilor, deși proiectul de lege privind grațierea, remis Parlamentului, stipulează clar că persoanele care au comis astfel de infracțiuni și recidiviștii nu vor beneficia de prevederile actului normativ. Aceeași “poezie” și în ceea ce privește persoanele condamnate pentru fapte de corupție sau pentru fapte assimilate faptelor de corupție, care nu vor avea pedepse reduse sau commutate în baza legii, dacă aceasta va fi adoptată în forma remisă Legislativului. În ce privește modificarea codului penal, cel mai dezbătut aspect este cel al așa-numitei dezincriminări a abuzului în serviciu, care este mai degrabă o reinterpretare, decât dezincriminare. Asta pentru că s-a stabilit acea sumă a prejudiciului de 200.000 de lei începând de la care funcționarul sau demnitarul care a comis abuzul poate fi condamnat penal și riscă închisoarea. Ceea ce nu înseamnă automat că prejudiciile mai mici decât această sumă nu mai pot fi recuperate, așa cum s-a vehiculat în ultimele ore, în condițiile în care cel cercetat pentru abuz răspunde în continuare civil pentru faptele sale.

IOHANNIS DUPĂ ȘEDINȚA CSM : MAGISTRAŢII SUNT INDIGNAŢI

Justiţia din România este independentă şi magistraţii sunt "indignaţi" de felul în care guvernul a tratat modificarea Codurilor penale, fiind vorba de un conflict "evident", în care CCR are "libertatea" chiar să anuleze acest act normativ, a declarat miercuri preşedintele Klaus Iohannis.

"Am participat astăzii la şedinţa CSM pe care am condus-o. Prezența mea se datoreză faptului că avem o situație total neobișnuită. Guvenul a aprobat o Ordonanță de Urgență noaptea, fără ca acest act să fi fost pe ordinea de zi, fără aviz CSM. Am aflat opinia membrilor CSM și, din punctul meu de vedere, doamna preşedintă a CSM este hotărât să sesizeze CCR pentru un conflict între instituții. Am constatat că toți membrii CSM sunt solidari, în consecință vor discuta în continuare asupra acestor detalii. Eu plec mulțumit de aici, că am putut să constat o solidaritate în interiorul CSM și am putut să aflu că practic întreg sistemul este de partea CSM. Justiția în România este independentă, iar magistrații sunt indignați de felul în care guvernul a a tratat acestă chestiune foarte sensibilă, modifcând Codul noaptea, fără aviz. Acest conflict este evident. Este important în primul rând să vedem că există acest conflict, să fie sesizată CCR, iar CCR are libertatea să ia decizia chiar și să anuleze acest act normativ", a comentat preşedintele Klaus Iohannis, după şedinţa CSM.

Intrebat dacă ordonanţele date de guvern sunt cu dedicaţie, preşedintele a răspuns: "Nu vreau să intru în astfel de detalii. Au fost multe luări de poziție și multă lume a spus cu punct și virgulă că sunt acte normative cu dedicație, au fost vehiculate nume, însă nu aceasta este problema. Problema este că, în acest fel, cum a procedat guvernul nu se poate proceda într-un stat de drept, or România este și vrea să rămână un stat de drept. Dacă guvernul nu înțelege acest lucru, atunci se vor face pașii prevăzuți de consituție. Eu nu am abandonat absolut deloc ideea că România este și rămâne un stat de drept. Pentru asta sunt președinte și pentru asta fac acțiunile pe care le voi face în continuare".

Preşedintele Iohannis a mai spus că, "probabil, guvernul va trebui să explice public" situaţia determinată de aprobarea acestor acte normative.

"Este inadmisibil să tot fugă de presă și de explicații, a fost foarte inadecvat felul în care guvernul a prezentat aseara aceste concluzii si acte normative. La un moment dat va trebui să dea socoteală, să explice românilor de ce a procedat așa și nu altfel", a spus preşedintele.

PLENUL CSM A DECIS SESIZAREA CURŢII CONSTITUŢIONALE

Plenul CSM a decis sesizarea Curţii Constituţionale a României cu privire la ordonanţa de modificare a codurilor penale, Klaus Iohannis fiind unul dintre cei care au ridicat această problemă în cadrul şedinţei consiliului pe care a prezidat-o.

Preşedintele României a cerut şefului CSM sesizarea CCR în privinţa ordonanţei de urgenţă privind modificarea codurilor penale, ordinea de zi a şedinţei consiliului fiind suplimentată cu un punct care prevede acestă solicitare. În unanimitate, plenul CSM a decis sesizarea Curţii Constituţionale.

KOVESI ȘI-A BAGAT ÎN ȘEDINȚĂ SUBALTERNII

Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, a anunțat că a convocat miercuri Colegiul de conducere al DNA, pentru a analiza riscurile intrării în vigoare a modificărilor aduse Codurilor penale, prin ordonanțele adoptate de Guvern.

Ce s-a întâmplat marți

După dezbaterea-maraton de luni, 30 ianuarie, pe tema ordonanțelor grațierii colective și modificării Codurilor Penale, Ministerul Justiției s-a mișcat foarte repede și a și modificat proiectele normative. Mai mult, actele au ajuns în timp record pe masa Executivului, care le-a adoptat marți seara, în cadrul ședinței convocate pentru aprobarea bugetului pe 2017. Ministrul Justiției, Florin Iordache, a explicat că cele două ordonanțe au fost incluse pe ordinea suplimentară pentru a evita o condamnare pilot de către CEDO, prin care România să fie obligată să plătească despăgubiri deținuților pentru condițiile precare din închisori. "Am adoptat o serie de măsuri care vizează evitarea unei hotărâri pilot la CEDO și, în acest sens, am adoptat proiectul de lege privind grațierea unor pedepse și a unor măsuri educative privative de libertate. Cel de-al doilea proiect de lege vizează Legea pentru completarea Legii 254/2013 privind executarea pedepselor. Nu vor beneficia de grațiere cei care au comis fapte ce implică violență, cum sunt criminalii, violatorii, pedofilii, ori tâlharii, cei care au comis fapte de corupție și cei care nu sunt la prima abatere", a declarat Florin Iordache, la Palatul Victoria. Un precedent în privința adoptării unei hotărâri pilot de către CEDO a fost înregistrat în Italia, unde Statul a fost obligat să plătească opt euro pe zi fiecărui deținut, ceea ce a dus la adoptarea decretului numit "Închisori goale", prin care deținuții au fost iertați chiar și de câte 2.000 de zile din pedeapsă.

Odată cu ordonanța grațierii a fost adoptată și cea privind modificarea Codurilor Penale. Printre cele mai importante prevederi se numără cea privind reglementarea abuzului în serviciu. Conform noilor prevederi, această infracțiune nu va mai fi pedepsită penal dacă este dovedit un prejudiciu mai mic de 200.000 de lei, dar asta nu înseamnă că banii nu vor fi recuperați. Totodată, a fost eliminată procedura plângerii prealabile.⁠⁠⁠⁠

Klaus Iohannis a transmis marţi seară un mesaj pe Facebook după adoptarea de către Guvern a proiectului de lege privind graţierea. Şeful statului afirmă că este o zi de doliu pentru statul de drept, care a primit o lovitură de la adversarii Justiţiei.

PROTESTE ÎN TOATĂ ȚARA

La scurt timp după ce a fost anunțată adoptarea ordonanței grațierii și cea a modificării Codurilor Penale, mii de protestatari s-au strâns, în toată țara. Nu e clar care le sunt revendicările. Participanții la miting scandează împotriva corupției, probabil dintr-o falsă impresie că infracțiunile asimilate acestei categorii vor fi iertate. Or, ministrul Justiției a clarificat deja faptul că acest lucru nu este adevărat și că toate deciziile au fost luate respectând recomandările CEDO. La București, mii de oameni s-au strâns în fața Guvernului, cerând demisia Cabinetului Grindeanu și alegeri anticipate. La un moment dat, un grup de peste 100 de persoane au încercat să intre în curtea Guvernului, forțând una dintre porți. Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei, Georgian Enache, a făcut un apel către manifestanți pentru a proteja Palatul Victoria, un obiectiv de o importanță strategică majoră.

PESTE 10.000 DE OAMENI AU PROTESTAT ÎN FAȚA GUVERNULUI DUPĂ ADOPTAREA MODIFICĂRILOR CODULUI PENAL

Peste 10.000 de oameni s-au strâns în fața Guvernului, în jurul orei 1.00, după adoptarea modificărilor Codului penal anunțate de ministrul Justiției, au declarat surse oficiale, mai multe străzi din zonă fiind închise. Demonstranții au cântat imnul României și au scandat "Hoții", "Demisia", "DNA să vină să vă ia", "PSD, ciuma roşie!" și "Vrem anticipate!". Totodată, mai multe străzi din apropierea Pieței Victoria, respectiv Lascăr Catargiu, Iancu de Hunedoara, Kiseleff, tronsonul de la Arhitect Ion Mincu spre zona Victoriei și bulevardul Aviatorilor au fost închise, au declarat reprezentanți ai Brigăzii Rutiere București.

Protestatarii au încercat să intre în curtea Guvernului. Ei au aruncat cu bulgări de zăpadă și cu bucăți de gheață în jandarmi, dar aceștia nu au reținut nicio persoană. Georgian Enache (Jandarmeria Capitalei) a precizat că au fost mai multe încercări de a forța porțile de la intrarea în sediul Guvernului, dar după ce forțele de ordine au dialogat cu protestatarii, aceștia au renunțat la acțiunea lor.

MEMBRII GUVERNULUI, ÎN PALATUL VICTORIA. JURNALIȘTII DE LA CONFERINȚĂ, OPRIȚI LA CENTRUL DE PRESĂ

Membrii Guvernului se aflau, în jurul orei 00.00, în Palatul Victoria, iar jurnaliștii care au participat la conferința de presă au fost opriți la centrul de presă, în timp ce în fața Palatului Victoria protestau mii de persoane. Membrii Guvernului se aflau în Palatul Victoria, în timp ce în fața instituției se adunaseră protestatarii. Membrii Executivului nu au mai reușit să plece din instituție după ședința de Guvern.

La toate intrările de la Palatul Victoria au fost trase grilajele metalice pentru a opri o posibilă intrare a protestatarilor. Jurnaliștii prezenți la conferința de presă au fost și ei opriți la biroul de presă. Angajaţii SPP au securizat intrările în Guvern şi nimeni nu a avut voie să intre, dar nici să iasă. După anunţul privind adoptarea OUG de modificare a Codurilor penale şi după ce oamenii au venit în faţa Guvernului pentru a protesta, angajaţii SPP au primit ordin să nu lase pe nimeni să mai intre sau să iasă din Palatul Victoria.

PREDOIU ŞI SĂFTOIU PROPUN DEMISIA ÎN BLOC A PARLAMENTARILOR PNL

Deputaţii PNL Cătălin Predoiu şi Adriana Săftoiu au propus, marţi seară, ca parlamentarii PNL să demisioneze în bloc, iar fostul preşedinte al partidului Alina Gorghiu a susţinut propunerea. PNL va discuta în perioada următoare posibilitatea ca parlamentarii liberali să demisioneze în bloc pentru a forţa alegerile anticipate, după ce deputaţii PNL Cătălin Predoiu şi Adriana Săftoiu au făcut această propunere, au declarat surse din PNL.

ORDONANŢA DE URGENŢĂ PRIVIND MODIFCAREA CODULUI PENAL ŞI A CODULUI DE PROCEDURĂ PENALĂ, PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL

Ordonanţa de Urgenţă privind modifcarea Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală a fost publicată în Monitorul Oficial în noaptea de marți spre miercuri, la ora 1.25, pe 1 februarie, la câteva ore de la adoptarea actului normativ în şedinţa de Guvern, măsurile intrând în vigoare odată cu publicarea acesteia.