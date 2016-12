Şedinţă de analiză la FC Farul

La capătul unui tur de campionat încheiat dezastruos, pe locul 10 în ierarhia Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal, cu doar 19 puncte şi -2 în clasamentul adevărului, departe de obiectivul propus în vară, promovarea, FC Farul Constanţa se pregăteşte de o analiză dură. Astfel, conducerea administrativă şi antrenorii grupării de pe litoral vor participa astăzi, de la ora 16.00, la o şedinţă programată la sediul clubului, în timp ce jucătorii au fost chemaţi la antrenamente, după trei zile libere. Pe ordinea de zi se vor afla mai multe puncte fierbinţi, printre care analiza evoluţiei echipei în prima parte a campionatului, probleme disciplinare din cadrul echipei şi soarta celor trei jucători trimişi la juniori după partida cu FC Snagov din etapa a 13-a.

„Vom analiza la nivel de antrenori, de jucători, dar şi în ansamblu, şi vom vedea ce vom face în continuare. Un oraş precum Constanţa trebuie să meargă mai departe. Să vedem ce decizie se va lua. Este dureros că suntem la minus în clasamentul adevărului, pentru că eu îmi doream mult să fim pe plus. Am venit la Constanţa să promovez. Că nu am reuşit să aducem jucători de promovare este altceva, dar echipa a arătat în unele momente că poate”, a spus antrenorul principal Marian Pană, care s-a declarat extrem de dezamăgit de eşecul cu CSMS Iaşi, scor 0-1, suferit sâmbătă, pe teren propriu, în ultima etapă a turului: „Am terminat prost turul, cu o înfrângere acasă, care umbreşte toată munca pe care am depus-o până acum la Constanţa. Ceea ce s-a întâmplat cu FC Snagov s-a răsfrânt asupra noastră”. În urma şedinţei de azi se va decide şi lista jucătorilor care vor părăsi Farul în această iarnă.