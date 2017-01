Şedinţa de bilanţ a anului sportiv 2007 pentru DSJ şi CS Farul

Unul dintre momentele de referinţă ale sportului constănţean a fost găzduit, vineri, de sala de conferinţe a Hotelului “Ibis”. Aşa cum obişnuiesc la începutul fiecărui an sportiv, două dintre cele mai reprezentative structuri sportive ale judeţului nostru, Direcţia pentru Sport şi Clubul Sportiv Farul şi-au prezentat bilanţul activităţii din 2007. La şedinţă au participat reprezentanţi ai cluburilor constănţene, dar şi personalităţi ale sportului românesc, printre care s-au numărat: Octavian Morariu - preşedinte COSR, Maria Dumitrescu - director economic ANS, Mihai Căpăţînă - director programe sportive în cadrul ANS, Ilie Floroiu - directorul general CS Farul, Elena Frîncu - director DSJ, Mihai Ispas - consilier al preşedintelui COSR, precum şi reprezentanţi ai autorităţilor locale: Petrică Munteanu şi Cristian Zgabercea - reprezentanţii Consiliului Judeţean Constanţa. Întîlnirea a debutat cu un moment emoţionant, în care personalităţi ale sportului constănţean au fost premiate de către DSJ, CS Farul, Consiliul Judeţean şi Asociaţia Jurnaliştilor de Sport Constanţa pentru întreaga activitate desfăşurată de-a lungul anilor. Premiile au constat în diplome, bani, cupe şi plachete, ultimele purtînd mesajul: “O viaţă dedicată sportului”. Printre cei aplaudaţi şi omagiaţi au fost: Elena Cristea (volei), Constantin Lambă (jurnalism), Virgil Mocanu (jurnalism), Elena Şcheo (gimnastică), Eugen Simionescu (baschet), Dan Sibef (scrabble), Mariana Limbău-Ciobanu (canotaj) şi Dumitru Răducanu (canotaj). A urmat şedinţa în care cele două structuri organizatoare, DSJ şi CS Farul, şi-au prezentat realizările anului trecut, ilustrate de un documentar realizat de TV Neptun. DSJ şi CS Farul au mulţumit pentru sprijinul, aproape unic în ţară, primit din partea autorităţilor locale, care au contribuit la nivel financiar şi logistic pentru organizarea la Constanţa a numeroaselor evenimente la nivel intern şi internaţional. Cele mai reprezentative dintre acestea au fost Class One Romanian Grand Prix şi Aero Grand Prix. “Este mare lucru ca de fiecare dată cînd avem cîte un proiect sportiv să nu ne lovim niciodată de uşi închise. Întotdeauna am primit sprijinul Consiliului Judeţean şi al Primăriei Constanţa şi, împreună, am reuşit să organizăm toate aceste evenimente”, a declarat Elena Frîncu.

Elena Frîncu, cel mai bun manager de sport

Implicarea autorităţilor locale în susţinerea sportului a fost apreciată şi de preşedintele Comitetului Olimpic Sportiv Român, Octavian Morariu. “Mă bucur să constat că autorităţile locale au înţeles cît de important este aportul ei în sprijinirea sportului. Dacă acest lucru s-ar întîmpla în toată ţara, sumele venite din partea Consiliilor Judeţene şi Primăriilor locale ar depăşi bugetul naţional pentru sport, ceea ce ar fi un lucru extraordinar. Vin cu drag aici pentru că de fiecare dată găsesc aceaşi pasiune pentru sport”, a mărturisit Morariu, care la finalul discursului i-a înmînat Elenei Frîncu trofeul “Cel mai bun manager de sport în 2007”. De asemenea, Elena Frîncu şi Ilie Floroiu a fost premiaţi de Federaţia Română de Atletism pentru sprijinul acordat acestei ramuri sportive.

“Vom merge mai departe cu toţii pe această linie şi vom susţine în continuare sportul, care este aşa de important. Am reuşit să umplem Sala Sporturilor pînă la refuz, datorită echipelor constănţene care au făcut performanţă în ultimii ani”, a declarat şi Petrică Munteanu, reprezentantul Consiliului Judeţean. “Bugetul local al Consiliului Judeţean şi al Primăriei au devenit, în timp, sufocate de sport. Resursele au rămas aceleaşi, în condiţiile în care costurile sportului sînt din ce în ce mai ridicate. Avem nevoie de o legislaţie nouă, care să sprijine sportul. Trebuie neapărat făcut ceva în acest sens”, a spus şi Cristian Zgabercea, directorul Direcţiei de Cultură şi Sport din cadrul CJC.