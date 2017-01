Ședință de bilanț la CSU Neptun

După unul dintre cei mai grei ani din istoria handbalului feminin constănțean, în care echipa CSU Neptun a retrogradat din Liga Națională și a avut un parcurs slab în turul campionatului Diviziei A, oficialii grupării de pe litoral au prezentat, marți, analiza situației în care se află echipa, dar și a proiectelor desfășurate în sectorul juvenil. Chiar dacă elevele lui Cristian Bărbulescu au încheiat prima parte a sezonului doar pe locul 9 în clasamentul Seriei A, există și semne bune, mai ales că cele mai multe dintre componentele lotului sunt foarte tinere și există speranțe de progres pentru retur. Optimismul este dat și de faptul că formația constănțeană va efectua un stagiu de pregătire centralizată, la începutul lunii ianuarie, la Cheile Grădiștei.

„A fost o perioadă grea. În primul rând, a trebuit să ne acomodăm unii cu alții, a trecut repede campionatul, am avut și neșansa de a avea accidentată una dintre jucătoarele de bază. Sunt convins că rezultatele ar fi fost altele, dar urmează să ne pregătim și așteptăm cu încredere meciurile de anul viitor. Returul va fi greu, fiecare meci va fi extrem de important și vrem să le câștigăm pe toate, dar asta înseamnă foarte multă muncă. Din fericire, spre deosebire de alte echipe, avem posibilitatea de a face un stagiu de pregătire centralizată. Este o perioadă importantă, dar destul de scurtă, pentru că avem foarte multe de pus la punct și tactic, și tehnic, și fizic. Încercăm, însă prima condiție este să fim feriți de accidentări. Dacă nu credeam în această echipă, nu mai eram aici”, a spus antrenorul Cristian Bărbulescu. „A doua parte a acestui an a fost destul de grea. Faptul că am pornit la drum de la zero, la sfârșitul acestei veri, a contat destul de mult în economia echipei, dar cred că vom avea o pregătire centralizată bună și situația va fi cu totul alta în anul următor. Obiectivul de performanță este o clasare în locurile 5-8”, a adăugat directorul executiv al clubului constănțean, Silviu Băiceanu. „Există întotdeauna un moment zero, de la care trebuie să pleci și să construiești marea performanță. Presupune multe sacrificii, muncă și investiție în copii și juniori. Eu nu pot decât să sprijin toate structurile sportive care-mi revin ca responsabilitate și nu-mi voi limita eforturile în sprijinirea disciplinelor sportive, întrucât Constanța merită mai mult”, a completat Mariana Tudora-Solomon, consilier DJST Constanța.

PROIECT PENTRU COPII

Marele câștig al acestui an îl reprezintă derularea proiectului „Constanța, un județ al handbalului!”, organizat de CSU Neptun în parteneriat cu DJST Constanța și dedicat copiilor cu vârste între 9 și 12 ani, care au avut ocazia să se antreneze sub supravegherea numelor importante din handbalul feminin constănțean și s-au întrecut în fiecare lună în competiții oficiale. „Proiectul s-a încheiat la 20 decembrie. Au fost șapte luni în care în jur de 280 de copii au participat la acest proiect, în cele șapte centre s-au efectuat cam trei antrenamente pe săptămână, iar jumătate dintre acești copii își vor desfășura în continuare activitatea la cluburile sportive din județ”, a spus Silviu Băiceanu. „Din punctul meu de vedere, și vorbesc din punct de vedere sufletesc, a fost ceva deosebit. Când vezi copii care se bucură de faptul că joacă handbal și sunt instruiți, iar progresul se vede de la competiție la competiție, înseamnă că am creat un spirit de competiție prin acest proiect și ne-am atins obiectivele. Când nu există presiune, poți să construiești”, a adăugat Mariana Tudora-Solomon.

