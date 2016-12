Şedinţă de CL

Consilierii locali s-au pus de acord, ieri, în cadrul ultimei şedinţei de Consiliu Local în privinţa mai multor hotărâri. Pe ordinea de zi a şedinţei s-au aflat mai mult proiecte importante pentru dezvoltarea oraşului. Unul dintre ele a vizat cumpărarea prin negociere directă de către oraşul Năvodari a clădirilor C 21, C 22 şi C 23 aparţinând Sind România în vederea înfiinţării spitalului orăşenesc. În cadrul aceleiaşi şedinţe de CL, aleşii locali au discutat şi despre vânzarea prin negociere directă a terenurilor situate în Năvodari în zona Tabăra de copii, către SC Sind România SRL. Proiectul de hotărâre a fost amânat datorită faptului că Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanţa al cărui director este consilierul local Sponte Stere, nu a eliberat acordul de dezmembrare cu privire la terenul care făcea obiectul proiectului de hotărâre. Astfel, s-a propus o nouă întrunire într-o şedinţă extraordinară în vederea discutării acestui proiect, după eliberarea de către OCPI a extrasului de carte funciară pentru dezmembrarea respectivă.