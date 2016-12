Şedinţă de Consiliu Local

Primarul comunei Cobadin, Cristian Telehoi, a susţinut că, la finele săptămânii, va convoca aleşii locali pentru organizarea primei şedinţe ordinare de Consiliu Local (CL) din acest an. Motivul pentru care şedinţa nu s-a ţinut mai devreme este elaborarea bugetului din anul în curs, care trebuie împărţit în funcţie de necesităţi. Ca niciodată, Telehoi susţine că, în acest an, Primăria are un buget de două ori mai mic decât în 2010 şi cu greu va face faţă tuturor cheltuielilor, mai ales că necesităţile sunt mai multe iar banii sunt din ce în ce mai puţini. „Unul din cele mai importante proiecte care vor figura pe ordinea de zi a şedinţei va fi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli. Ne vom descurca cu greu din bugetul local pe 2011”, a susţinut primarul din Cobadin.