Aleşii locali din Adamclisi sunt convocaţi astăzi în şedinţă de Consiliu Local pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 2010. Primarul comunei, Emilian Burcea, a declarat că, în acest an, are un buget mai mic cu 35% faţă de anul trecut, deşi administraţia locală are aceleaşi cheltuieli. „Avem bani doar pentru asigurarea salariilor angajaţilor Primăriei până la 1 mai. După această dată vom vedea cum procedăm. În cel mai rău caz, vom diminua salariile pentru noi toţi, însă de dat afară personal nu se pune problema, pentru că nu am de gând să disponibilizez pe nimeni. Pentru acordarea ajutorului social putem asigura sumele pentru întreg anul, însă pentru salariile asistenţilor sociali, doar pentru două luni”, a declarat Burcea. Ca mulţi primari, şi edilul-şef din Adamclisi spune că va încerca să atragă cât mai multe finanţări europene pentru proiecte.