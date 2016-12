Şedinţă de final de an la CS Farul

Într-o atmosferă de sărbătoare, CS Farul Constanţa, unul dintre cele mai bune cluburi din ţară, a organizat ieri, la Restaurantul Sport, tradiţionala şedinţă de final de an, în cadrul căreia a fost analizat palmaresul grupării de pe litoral în 2011 şi a fost anunţat clasamentul celor mai buni sportivi ai clubului condus de Ilie Floroiu.

„Deşi a fost un an greu, poate cel mai greu din ultimul deceniu, rezultatele obţinute de CS Farul au fost foarte bune. Am adunat 345 de medalii la întrecerile interne, dintre care 109 de aur, şi am cucerit 43 de medalii la întrecerile internaţionale, dintre care 4 la Campionate Mondiale şi 30 la Campionate Europene. Desigur, au fost şi neîmpliniri, iar unii sportivi de la care aşteptam mult nu au confirmat. Avem satisfacţie că cinci sportivi de la CS Farul s-au calificat la Jocurile Olimpice, şi mă refer la atletele Cristina Bujin, la triplusalt, şi Andreea Ogrăzeanu, la 100 m, jucătoarea de tenis de masă Eliza Samara, canotoarea Diana Bursuc, care sper să facă parte din echipajul ambarcaţiunii 8+1 care va reprezenta România, şi gimnasta Ana Porgras, componentă a lotului olimpic. Dacă totul va merge bine şi nu vor apărea probleme, îmi doresc ca încă un sportiv să-şi asigure prezenţa la Londra. Pentru aceste rezultate, mulţumesc sportivilor, antrenorilor, colegilor mei, autorităţilor locale, DJST, Inspectoratului Şcolar Judeţean, întrucât mulţi dintre sportivii noştri sunt încă elevi, federaţiilor sportive, chiar dacă nu au fost întotdeauna corecte, Universităţii Ovidius, cluburilor cu care colaborăm, în special LPS Nicolae Rotaru, sponsorilor, mass-media, COSR, care asigură pregătirea sportivilor la loturile olimpice, şi ANST, care ne-a oferit sprijinul financiar”, a spus directorul general al CS Farul, Ilie Floroiu.

Conducătorul clubului constănţean a făcut o scurtă analiză a situaţiei administrative: „În privinţa bazei materile s-au făcut mici retuşuri, iar financiar, chiar dacă a fost un an de criză, am reuşit să-l încheiem fără datorii”. Fostul mare atlet a dezvăluit ceea ce-şi doreşte de la anul 2012: „Sper ca toţi să fim sănătoşi, CS Farul să-şi păstreze poziţia fruntaşă în sportul românesc, iar sportivii constănţeni care vor participa la Jocurile Olimpice să ne aducă cel puţin o medalie”. CS Farul a stabilit şi clasamentul celor mai buni sportivi ai anului 2011, în funcţie de rezultatele obţinute la competiţiile internaţionale. Astfel, canotoarea Diana Bursuc şi jucătoarea de tenis de masă Eliza Samara au ocupat primul loc în ierarhia seniorilor, în timp ce atleta Andreea Ogrăzeanu s-a clasat prima la tineret şi juniori.

COLABORĂRI PERFECTE. Printre invitaţii la evenimentul de ieri s-au numărat şi principalii colaboratori ai clubului constănţean. „Felicit CS Farul şi echipa lui Ilie Floroiu pentru că are liniştea pe care nu o au alte cluburi şi constat cu bucurie că sportivii se pregătesc în condiţii foarte bune. Deşi a fost un an de criză, sportul constănţean, prin CS Farul şi DJST, a găsit fondurile pentru a asigura cheltuielile necesare, mai ales că ne aşteaptă un an cu o încărcătură deosebită”, a spus Elena Frîncu, director DJST. „În ciuda crizei, CS Farul a menţinut performanţa sportivă la nivel înalt şi mă bucur că mulţi dintre sportivii clasaţi pe primele locuri în clasament provin de la liceul nostru. Îmi doresc ca acest tip de colaborare, dintre LPS Nicolae Rotaru şi CS Farul, să continue şi pe viitor, chiar dacă de la 1 ianuarie se va schimba sistemul de finanţare. Să vedem unde vom găsi resursele financiare astfel încât să promovăm şi anul viitor sportivi de valoare”, a adăugat Andrei Szemerjai, directorul LPS “Nicolae Rotaru”.