Şedinţă de Fond Funciar cu scîntei

Şedinţa de ieri a Comisiei Judeţene de Fond Funciar a avut o ordine de zi foarte încărcată. Prima problemă adusă în faţa Comisiei a fost cea înregistată la Primăria din Chirnogeni, unde există două plîngeri penale la adresa primarului, din cauza faptului că opt persoane nu au fost puse în posesia terenurilor, în suprafaţă de 47 ha, pentru care au primit adeverinţe de proprietate. Dat fiind faptul că în sola respectivă nu mai există teren disponibil, Primăria a cerut sprijinul Administraţiei Domeniilor Statului (ADS) pentru o compensare cu aceeaşi suprafaţă de teren din rezerva existentă în alte teritorii administrative ale judeţului. Din cauza faptului că este puţin probabil să se identifice o suprafaţă disponibilă de teren, s-a propus efectuarea unor noi măsurători pe teritoriul administrativ al localităţii Chirnogeni, în speranţa că se vor mai găsi rezerve. Conform celor declarate de primarul comunei, Gheorghe Manta, efectuarea unui cadastru pentru o suprafaţă de peste 10.000 ha ar costa 100.000 de euro, afirmaţie contrazisă de directorul Direcţiei de Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Gheorghe Albu, care a dat exemplul localităţii Cobadin, unde cadastrul a costat doar 700 de milioane de lei, pentru o suprafaţă de 60.000 ha. În aceste condiţii, s-a propus contractarea unui împrumut bancar pentru efectuarea, în viitor, a unui cadastru general pe tot judeţul, sumă care va fi rambursată eşalonat, pe mai mulţi ani, de fiecare primărie în parte.

Pe ordinea de zi a şedinţei de ieri s-a aflat şi contestaţia lui Gheorghe Nicola, care consideră că a fost nedreptăţit atunci cînd i s-a aprobat însuşirea a doar 2,85 ha de teren în Valu lui Traian, în condiţiile în care, după cum susţine, i se cuveneau 5,5 ha. Bărbatul dovedeşte cu acte că a deţinut suprafeţe cu vie, livadă şi pepinieră, lucru care a stîrnit o mulţime de controverse chiar în timpul şedinţei. Întrebarea la care nu a putut să îşi răspundă comisia, în frunte cu prefectul Dănuţ Culeţu, a fost dacă pepiniera poate fi asimilată livezii sau este considerată teren arabil, părerile fiind împărţite. Primarul din Valu lui Traian, Florin Mitroi, a precizat că Primăria nu dispune de acest teren şi că posibilitatea de a fi dărîmate cîteva case pentru împroprietări nu poate fi luată în considerare.

Cazul care a reuşit să încingă serios spiritele a fost cel al lui Dan Median, care s-a prezentat în faţa Comisiei pentru a prezenta divergenţele apărute între el, moştenitorul unei ferme din Pecineaga, confiscată în urmă cu mai bine de 50 de ani, şi comisia locală. Aceste neînţelegeri constau în retrocedarea unor suprafeţe şi a unor imobile asupra cărora familia Median a cîştigat, printr-o hotărîre judecătorească, dreptul de proprietate, iar acum contestă modul de întocmire a documentelor. “Diferenţa dintre noul amplasament şi vechiul amplasament constă în calitatea terenului. Un specialist poate să constate la faţa locului densitatea de pietre pe metru pătrat de pe noul amplasament. La vremea respectivă, eu am depus, alături de documentaţie, o hartă, întocmită în 1928, în care am însemnat suprafeţele pe care le-a deţinut familia mea, care a fost scoasă în stradă în cinci minute de securişti“, a spus Dan Median. Solicitarea lui de a fi împroprietărit cu vechiul amplasament al fermei nu poate fi rezolvată, întrucît, conform comisiei, acel teren are acum alţi proprietari, al căror drept de proprietate nu poate fi retras. În aceste condiţii, s-a stabilit, pentru săptămîna viitoare, o nouă întîlnire, în care să fie clarificate toate divergenţele.