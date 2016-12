Şedinţă emoţionantă la DJST şi CS Farul

Şedinţa de bilanţ a DJST Constanţa şi CS Farul, desfăşurată ieri la Pavilionul Expoziţional din staţiunea Mamaia, a fost una specială, fiind ultima pentru Elena Frîncu în calitate de director DJST. Fosta vicecampioană mondială de handbal, care va ieşi la pensie pe 13 martie, a trăit cu multă emoţie momentele festive, alături de întreaga familie a sportului constănţean, formată din sportivi, antrenori, reprezentanţi ai autorităţilor locale, precum şi invitaţi de marcă din forurile sportive centrale. Oaspeţii au fost întâmpinaţi de jandarmi în uniforme de gală, iar festivitatea a fost deschisă de imnul naţional, intonat de Denisa Lucan, o elevă în vârstă de 10 ani din Năvodari. Extrem de emoţionată, Elena Frîncu a prezentat bilanţul ultimului an în postura de director, unul care a păstrat DJST Constanţa pe primul loc în ţară. „Este ultima mea şedinţă de bilanţ după 27 de ani şi am mari emoţii. Este o întâlnire a familiei sportului şi tineretului şi este datoria mea să prezint în faţa Constanţei şi României, a unor invitaţi de marcă, munca depusă şi performanţele sportivilor constănţeni. Împreună cu voi, cu CJC şi Primăria Constanţa, cu societăţile comerciale, am demonstrat că ştim să ne dăm mâna când ne este greu şi rămânem mereu împreună”, a spus directorul DJST.

ELENA FRÎNCU, CETĂŢEAN DE ONOARE AL JUDEŢULUI. În semn de respect şi preţuire pentru întreaga carieră, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, a propus acordarea titlului de cetăţean de onoare Elenei Frîncu, care va fi oficializată în viitoarea şedinţă de consiliu. „La iniţiativa preşedintelui CJC, Nicuşor Constantinescu, în următoarea şedinţă va fi acordat doamnei Elena Frîncu cel mai înalt titlu al judeţului, cel de cetăţean de onoare. A dovedit încă o dată că este un bun manager şi nu suntem de acord să plece, astfel că o asigurăm de tot sprijinul CJC în activităţile pe care le va desfăşura pe viitor în judeţul nostru”, a dezvăluit Carmen Vasile, director Direcţia Coordonare Instituţii Subordonate din cadrul CJC. „Îi mulţumesc preşedintelui CJC, Nicuşor Constantinescu, că s-a gândit să facă această propunere, mai ales că împreună cu autorităţile locale am format o adevărată echipă. Mă onorează acest titlu. Sunt simboluri şi trofee care nu pot fi cumpărate cu nicio monedă”, a spus Frîncu. „În ultimii ani, DJST Constanţa a fost creditată mereu cu cele mai bune rezultate din ţară. La Constanţa, noi am înţeles să facem împreună administraţie, sport şi învăţământ pentru copii şi ne mândrim cu toţii că avem un oraş cu rezultate foarte bune în sport. Este clar că Elena Frîncu nu va pleca de la Constanţa şi vom face împreună în continuare ceea ce am făcut şi până acum pentru sport şi tineret”, a adăugat Petrică Munteanu, reprezentantul Primăriei Municipiului Constanţa.

PREMIU DE LA COSR. Marea surpriză a venit din partea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR), care i-a acordat un trofeu de excelenţă pentru întreaga carieră, premiu primit de-a lungul timpului doar de patru personalităţi, printre care actualul preşedinte al CIO, Jacques Rogge, moment în care Elena Frîncu a izbucnit în lacrimi. „Este şedinţa de bilanţ a două unităţi de elită ale sportului, cu doi manageri de excepţie. Sunt un pic îngrijorat, dar sunt convins că există suficientă inteligenţă în Constanţa pentru ca Elena Frîncu să fie obligată sau rugată să rămână în continuare în sport”, a spus secretarul general al COSR, Ioan Dobrescu. „Constanţa este un judeţ de frunte în sportul românesc datorită echipei care există aici. Vreau să le mulţumesc celor doi colegi pe care îi cunosc de foarte multă vreme, Elena Frîncu şi Ilie Floroiu”, a completat directorul ANST, Doina Melinte. În ciuda rugăminţilor tuturor celor prezenţi, Elena Frîncu a mărturisit că nu se va răzgândi în privinţa pensionării. „Am avut patru momente importante în viaţă, copilăria, tinereţea şi adolescenţa, pe care am dedicat-o activităţii ca sportiv, apoi munca în administraţia sportivă, iar acum a venit vremea să-mi dedic timpul mie şi familiei mele. Voi răspunde mereu prezent familiei sportului, dar vine o vreme când trebuie să predai ştafeta celor mai tineri şi sunt foarte curioasă cine va veni în locul meu. Pe 13 martie va fi ultima mea zi de muncă”, a încheiat Frîncu.

Finalul a aparţinut premierii celor mai buni sportivi constănţeni ai anului 2011, în frunte cu Eliza Samara, câştigătoarea Premiului Judeţean pentru Sport, dar şi unor personalităţi din sportul constănţean, Maria Aftenie, Dan Ciocan, Liviu Levonian, Ion Filip, Anca Dragu, Mircea Iacob, Flori Dobrin, Dan Zaharia şi Marcela Andreev, în cadrul programului “Să ne amintim de ei”.