Şedinţă “fierbinte” la FC Farul

Viitorul grupării fanion a fotbalului constănţean, FC Farul, s-ar putea decide astăzi, cînd este programată şedinţa Adunării Generale a Membrilor Fondatori, la sediul clubului, de la ora 18.00. Principalul punct de pe ordinea de zi este constituirea unui nou Consiliu Director, după ce fostul patron şi-a anunţat retragerea din fotbal. Pentru a se realiza acest lucru există o serie de formalităţi, cea mai importantă fiind semnarea documentului oficial prin care fostul patron renunţă la poziţia din forul de conducere al clubului şi, implicit, la voturile sale din Adunărea Generală a Membrilor Fondatori. Dacă acest lucru se va realiza, noii conducători ai grupării constănţene vor trece la dezbaterea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, care ar trebui să se ridice la suma de trei milioane de euro. În funcţie de resursele financiare se va stabili şi lotul de jucători pentru sezonul următor, oficialii Farului fiind decişi să renunţe la jucătorii din străinătate cu salarii mari, care nu au justificat prin evoluţiilor lor sumele primite. “Dacă nu vor fi probleme, după această şedinţă se vor limpezi apele la FC Farul”, a explicat actualul preşedinte executiv al Consiliului Director, Dumitru Manole.

Măţel şi Gerlem, vînaţi de Rapid

Chiar dacă formaţia de pe litoral a retrogradat în liga secundă, jucătorii constănţeni prezintă în continuare interes pentru grupările puternice din Liga I. Astfel, pe lista de achiziţii pentru sezonul următor întocmită de oficialii de la Rapid Bucureşti se află doi dintre cei mai buni fotbalişti ai Farului din campionatul trecut, Alexandru Măţel şi Willian Gerlem. Pentru brazilian, giuleştenii trebuie să se lupte cu Universitatea Craiova şi FC Vaslui, moldovenii fiind în pole-position, după ce Adrian Porumboiu a purtat deja o primă rundă de negocieri cu patronul constănţean. În plus, preţul stabilit pentru transferul atacantului sud-american este destul de piperat, 1.000.000 de dolari, ţinînd cont de criza financiară prin care trece Rapid. În schimb, preţul lui Măţel este ceva mai mic, dar fundaşul dreapta este considerat un jucător de mare perspectivă, fiind titular în naţionala de tineret a României. Mai mult, jucătorul în vîrstă de 19 ani mai are patru ani de contract cu formaţia de pe litoral şi nu pare interesat să plece de la Constanţa. “Aş rămîne în continuare la Farul să pun umărul la promovare, dacă va exista un proiect pentru o revenire rapidă în prima ligă. Nu cred că aş pierde naţionala de tineret dacă joc un an în liga secundă. Mai am colegi care sînt la acest nivel, iar dacă-mi fac bine treaba nu văd de ce să nu mai fiu convocat. Nu depinde însă doar de mine. Dacă patronul clubului va dori să mă vîndă, iar oferta va fi bună şi pentru mine, va trebui să plec. Nu ştiu nimic de Rapid, dar pot spune că s-a interesat de serviciile mele nou promovata Internaţional Piteşti. Probabil că impresarul meu, Adrian Ilie, cu care am semnat în urmă cu o lună, ştie mai multe despre aceste oferte”, a explicat Măţel.