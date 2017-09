Ședință încinsă a Consiliului Local Constanța? Ce proiecte vor aprinde spiritele

Se anunță un sfârșit de săptămână interesant pentru constănțeni. Vineri, 25 august, are loc o nouă ședință a Consiliului Local Constanța, în cadrul căreia se vor dezbate 29 de proiecte de hotărâre importante pentru locuitorii municipiului. Printre proiectele care ar putea stârni discuții aprinse se numără cel prin care municipalitatea va atribui, în folosință gratuită, un teren de 300 de metri pătrați situat la intrarea în stațiunea Mamaia (la intersecția dintre bulevardele Mamaia și Aurel Vlaicu) către Arhiepiscopia Tomisului pentru amenajarea Catedralei Tineretului. Amintim că, în urmă cu aproape un an, acest proiect a stârnit o mulțime de discuții între consilieri, care au decis ca el să fie retras până când se va face un inventar al lăcașurilor de cult din Constanța. Un alt proiect important este legat de alți pași în plus pentru asfaltarea mai multor străzi din cartierul Baba Novac. Este vorba despre Aleea Vâscului și străzile: Breaza, Crasna, Prislop, Alexandru Șteflea, Horia Grigorescu, Govorași Arnota. Nu în ultimul rând, două proiecte deosebit de importante sunt legate de adoptarea unor proiecte tehnice revizuite privitoare la reabilitarea Podului de la Butelii și Parcului Arheologic.