Şedinţă pentru aprobarea bugetului local pe 2013

Consilierii locali ai oraşului Ovidiu se vor întâlni astăzi cu începere de la ora 15.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local în probabil cea mai importantă şedinţă din acest an. Este şedinţa în care se aprobă în sfârşit bugetul local pentru anul în curs. Întârzierea a fost cauzată de aprobarea târzie a bugetului naţional şi a bugetului judeţean. „În cele trei luni am funcţionat în stare de avarie. Nu am putut să ne angrenăm în cine ştie ce cheltuieli pentru că legea nu ne permitea, în lipsa bugetului, să folosim decât un procent foarte mic din raportarea bugetară din 2012. După aprobarea bugetului vom demara investiţiile în infrastructura oraşului”, a declarat primarul oraşului Ovidiu, George Scupra. Tot în şedinţa de astăzi, Consiliul Local Ovidiu dă şi o veste bună agenţilor economici: nu vor mai fi facturaţi pentru apa de ploaie. (R.N.)