Şedinţa Senatului, suspendată din lipsă de cvorum

Preşedintele de şedinţă, vicepreşedintele social-democrat al Senatului, Florin Constantinescu, a constatat, ieri, în urma efectuării apelului nominal, că în sala de plen sunt prezenţi doar 85 de senatori. Constatând că nu există cvorum, el s-a văzut nevoit să declare şedinţa suspendată. Pe ordinea de zi a plenului Senatului de ieri erau înscrise şapte proiecte şi iniţiative legislative. Este vorba despre proiectul de lege privind azilul în România, propunerea legislativă pentru amnistierea unor infracţiuni şi graţierea unor pedepse şi propunerea de lege privind cazierul medical sau propunerea legislativă privind redevenţa gazelor. De asemenea, ar fi trebuit să se discute şi propunerea de lege privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, proiectul de lege privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol pentru care senatorii ar fi trebuit să dea un vot final. Din toate cele şapte propuneri şi proiecte legislative, cinci au caracter de lege organică, pentru adoptarea acestora fiind necesară întrunirea cvorumului (majoritate plus unu). Niciunul dintre proiecte nu are termen de adoptare tacită apropiat. (A.M.)