Şedinţe de partid cu specific bulgăresc

De la o vreme încoace, deputatului Iorguş, munca de partid nu-i mai place, gura nu-i mai tace! Îngrijorător pentru fanii săi, în număr tot mai mic de la alegerile locale încoace, fostul primar este în permanenţă nervos şi nemulţumit! Poate că, în postura de parlamentar, a devenit prea exigent cu sine însuşi, cu noi, cetăţenii de rînd, şi cu toţi pedeliştii care nu percutează întocmai şi la timp, la ordinele sale, evident, precum consilierii mangalioţi. Mă refer la cei care îi cîntă în strună. Ce-i drept, în ultima vreme, cu toate că se agită şi face valuri peste tot, cum îi stă bine unui fruntaş al politichiei locale, nu prea le mai nimereşte… Adică, vreau să zic, socotelile făcute acasă, în Parlament sau la PD-L Mangalia nu se potrivesc cu cele din sediul organizaţiei judeţene din Constanţa. Unde, supărat foc pe soarta sa de parlamentar, tună şi fulgeră! Colac peste pupăza din tei, zilele trecute, a eşuat şi puciul de doi lei pus la cale de unul dintre cei care au trădat PSD. Care trădător, cu tupeul caracteristic traseiştilor politici de pretutindeni, face pe lupul moralist în PD-L! Cum Mircea Banias îi stă în gît lui Iorguş, domnul deputat de Mangalia nu putea rata ocazia de a pune şi el paie pe foc într-un conflict creat artificial, drept care a dat pe goarnă la presă tot năduful care-i stătea pe suflet de la doctrina ţărănistă, cu care şi-a început el cariera politică, pînă în zilele noastre. După ce a realizat că a făcut-o de oaie pe un subiect de nimic, dînd unui şpriţ oarecare dimensiunile unui complot, a întors-o ca la Ploieşti, încercînd să ne convingă cum că declaraţiile sale au fost scoase din context! De cine? Cum să nu fie domnul deputat supărat pe viaţă! Reamintesc că puciştii lui peşte prăjit din PD-L au declanşat un scandal de pomină pe motiv că Mircea Banias s-a întîlnit la un restaurant cu mai mulţi membri de partid, aceştia fiind bănuiţi că au pus ţara la cale! Din cîte ştiu, lui Iorguş îi plac la nebunie şedinţele de partid cu specific bulgăresc. De altfel, în cadrul acestei rubrici, am relatat pe larg despre faptul că domnul deputat obişnuieşte să-i convoace în diverse locaţii din Bulgaria pe pedeliştii care luptă sub steagul său. Înţeleg că, în ţara vecină şi prietenă, discuţiile care se poartă sînt extrem de constructive şi stenogramele în conformitate cu realitatea înconjurătoare. În situaţii de urgenţă, prezidiul grupării iorguşiene se mută într-o comună vecină cu Constanţa, noul epicentru al mişcării pedeliste constănţene. Deşi aceste chestiuni sînt cunoscute, gruparea Banias nu a acuzat pe nimeni de atac la siguranţa PD-L Constanţa… Sigur, cînd nu este băgat în seamă, domnul deputat suferă enorm şi profund. De altfel, întreaga suflare ex-pesedistă din interiorul PD-L Constanţa este încrîncenată pe motiv că se simte marginalizată. Ca să-şi justifice acţiunile, apelează la diverse scenarii delirante sau la fantome ale politichiei locale. Cine se mai sperie astăzi de Stelian Duţu? Cît timp Traian Băsescu controlează PD-L, în sensul că nimeni nu mişcă în front, Stelian Duţu nu are nicio şansă să revină în partid. Nici măcar ca simplu activist! Una la mînă. Pe urmă, după regulile naturale ale politicii, este de la sine înţeles că Duţu este un “produs” care nu se mai poate reintegra în PD-L din foarte multe cauze şi motive. El trăieşte, într-un fel, drama lui Viorel Marian Pană, care, se ştie, a “murit” tot pe mîna lui. Atenţie, într-un moment în care Pană se afla într-o poziţie privilegiată, fiind acceptat în echipa lui Băsescu, la scurt timp după ce acesta l-a scos din joc pe fostul său protector, Petre Roman. Ce să caute Duţu în PD-L cînd, iată, Laurenţiu Mironescu, încă membru al PD-L, pînă mai ieri, unul dintre răsfăţaţii lui “tata mare” de la Cotroceni, a fost trecut pe “linie moartă”! Cît priveşte povestea cu Dănuţ Moisoiu, asta e şi mai gogonată! Un lucru este cert. Cei care s-au ascuns pînă acum prin Bulgaria, unde, între două feluri de mîncare, au tras sforile în partid, miza principală fiind împărţirea portofoliilor de directori, ţipă “hoţii”. Din acest punct de vedere, PD-L Constanţa este un partid distractiv.